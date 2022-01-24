Mario Balotelli'ye yıllar sonra gelen davet! İtalya Milli Takımı...

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli yıllar sonra beklediği daveti aldı.
İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, "Gök-mavililer" olarak anılan İtalyan milli takımının 26 Ocak-28 Ocak tarihlerinde Coverciano'da yapacağı hazırlık kampına 7'si ilk kez olmak üzere toplam 35 oyuncu çağrıldı.
MARİO BALOTELLİ YENİDEN DAVET EDİLDİ
İtalya Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin kararıyla Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli de 3,5 yıl aradan sonra İtalya Milli Takımı hazırlık kampına davet aldı.
31 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor formasıyla bu sezon 21 resmi maçta, 9 gol atıp 5 de asist yaptı.