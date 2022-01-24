Mario Balotelli'ye yıllar sonra gelen davet! İtalya Milli Takımı...

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli yıllar sonra beklediği daveti aldı.

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, "Gök-mavililer" olarak anılan İtalyan milli takımının 26 Ocak-28 Ocak tarihlerinde Coverciano'da yapacağı hazırlık kampına 7'si ilk kez olmak üzere toplam 35 oyuncu çağrıldı.