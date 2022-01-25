Derbilerin efendisi! Trabzonspor tarihi puan farkları atıyor… Rakiplerini ezip geçiyor

En iyi sezonlarından birini yaşayan Trabzonspor açık ara şampiyonluğa koşuyor... Karadeniz Fırtınası son yıllarda derbi maçlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Bordo-Mavililer, son 4 sezonda oynana derbi maçlarda ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurdu. 22 derbide 37 puan toplayan Trabzonspor açık ara lider... 21 maçta 28 puan elde eden Beşiktaş ikinci yine 22 maçta 26 puan toplayan Galatasaray ise 3. sırada... 21 derbide 22 puanlı Fenerbahçe ise son sırada yer alıyor. Trabzon Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu sürede 3 ezeli rakibi karşısında oynadığı maçlarda hiç kaybetmedi. Bordo-Mavililer Avcı yönetiminde, dış sahada oynadığı 3 karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 yenerken bir maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı ve son karşılaşmayı da 2-1'lik skorla kazandı. Trabzonspor, 23. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki en büyük puan farkına ulaştı. Bir maçı eksik Konyaspor'un 9 puan önünde bulunan bordo-mavililer artık mutlu son için günleri saymaya başladı.

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