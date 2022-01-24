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    • Spor
    • 24.01.2022 16:38
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    • 24.01.2022 16:43
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    Larin'in menajerinden flaş hamle! Süper Lig'de ortalık karışacak! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

    Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Cyle Larin'in menajerinden sürpriz bir hamle geldi. Kanadalı yıldızın menajeri oyuncusu için Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la temasa geçti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Larin’in menajerinden flaş hamle

    Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'le yaptığı pazarlıklardan şu ana kadar sonuç alamadı. Yapılan tüm görüşmelerde yüksek maaş talebiyle Siyah-Beyazlılar'ın tepkisini çeken menajer Nick Mavromaras'tan gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldiği öne sürülüyor.



    İddialara göre Kanadalı menajer; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la temasa geçti ve 3 kulübe de Cyle Larin'i teklif etti. Yaşanan bu gelişmeyle ilgili Larin'in bilgisi olmadığı, Mavromaras'ın piyasayı kızıştırmak amacıyla bu adımı attığı öğrenildi.



    Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şu anda Beşiktaş'la sözleşmesi devam ettiği için Larin konusunda herhangi bir adım atmadığı belirlendi. Ancak Kanadalı yıldız ve Siyah-Beyazlılar arasındaki görüşmeler resmen olumsuz sonuçlanırsa, 3 kulüpten de teklif gelebileceği ifade ediliyor.



        Menajer Mavromaras, Beşiktaş'la yaptığı son görüşmede 2 milyon 750 bin Euro'luk talebini yinelemişti. Başkan Ahmet Nur Çebi ise son olarak bonuslarla beraber 2 milyon Euro'ya kadar çıkmış ve "Artık bu son teklifimiz" ifadesini kullanmıştı. Larin konusunda yaşanacak yeni gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.

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