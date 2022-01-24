Larin'in menajerinden flaş hamle! Süper Lig'de ortalık karışacak! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'le yaptığı pazarlıklardan şu ana kadar sonuç alamadı. Yapılan tüm görüşmelerde yüksek maaş talebiyle Siyah-Beyazlılar'ın tepkisini çeken menajer Nick Mavromaras'tan gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldiği öne sürülüyor.
İddialara göre Kanadalı menajer; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la temasa geçti ve 3 kulübe de Cyle Larin'i teklif etti. Yaşanan bu gelişmeyle ilgili Larin'in bilgisi olmadığı, Mavromaras'ın piyasayı kızıştırmak amacıyla bu adımı attığı öğrenildi.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şu anda Beşiktaş'la sözleşmesi devam ettiği için Larin konusunda herhangi bir adım atmadığı belirlendi. Ancak Kanadalı yıldız ve Siyah-Beyazlılar arasındaki görüşmeler resmen olumsuz sonuçlanırsa, 3 kulüpten de teklif gelebileceği ifade ediliyor.