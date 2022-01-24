Larin'in menajerinden flaş hamle! Süper Lig'de ortalık karışacak! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...





Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şu anda Beşiktaş'la sözleşmesi devam ettiği için Larin konusunda herhangi bir adım atmadığı belirlendi. Ancak Kanadalı yıldız ve Siyah-Beyazlılar arasındaki görüşmeler resmen olumsuz sonuçlanırsa, 3 kulüpten de teklif gelebileceği ifade ediliyor.