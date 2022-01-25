Fener’e Allahyar piyangosu! Acun Ilııcalı’nın sahibi olduğu Hull City 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katıyor

Ara transfer döneminde kadrosuna yapmak istediği takviyeler dışında oyuncu satıp kaynak yaratma peşinde olan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, bonservisi Fenerbahçe'de olan Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmak için gün sayıyor. İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye bu transfer karşılığında 5 milyon Euro bonservis ödeyeceği, bir sonraki satıştan da pay vereceği öğrenildi. Transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'nin gözden çıkarttığı Dimitrios Pelkas'a bir talip daha çıktı. Ukranya ekibi Zorya'nın Pelkas için Fenerbahçe ile temas geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe, talep ettiği bonservis bedeli karşılanırsa bu transfere izin verilecek.
GUSTAVO'NUN PARASI ÇOK GELDİ
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyunculardan birisi olan Luiz Gustavo ile ilgilenen takımlar olmasına rağmen aldığı ücret ciddi sorun teşkil ediyor. Brezilyalı ön libero yaklaşık 3 milyon Euro civarında olan ücretini hiçbir kulüp karşılamak istemedi. Fenerbahçe'nin sezon sonunda Gustavo ile olan opsiyon hakkını kullanmayacağı ifade ediliyor.
PEREİRA EVERTON'IN BAŞINA GEÇİYOR
Fenerbahçe'de tutunamayan Portekizli teknik adam Premier Lig ekiplerinden Everton ile el sıkıştı. Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Vior Pereira, Premier Lig'e adım atıyor. Kötü bir sezon geçiren İngiltere Premier Lig ekibi Everton, önceki hafta teknik direktörü Rafa Benitez ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör için arayışlarını sürdüren Merseyside temsilcisi, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'da karar kıldı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, ileriye dönük ve uzun bir yapılanma çerçevesinde takımın başında Vitor Pereira'yı görmek istiyor. Premier Lig ekibinin Pereira'yla sözleşme imzalayıp, resmi açıklamayı yapması bekleniyor.