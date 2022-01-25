Fener’e Allahyar piyangosu! Acun Ilııcalı’nın sahibi olduğu Hull City 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katıyor

Ara transfer döneminde kadrosuna yapmak istediği takviyeler dışında oyuncu satıp kaynak yaratma peşinde olan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, bonservisi Fenerbahçe'de olan Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmak için gün sayıyor. İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye bu transfer karşılığında 5 milyon Euro bonservis ödeyeceği, bir sonraki satıştan da pay vereceği öğrenildi. Transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'nin gözden çıkarttığı Dimitrios Pelkas'a bir talip daha çıktı. Ukranya ekibi Zorya'nın Pelkas için Fenerbahçe ile temas geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe, talep ettiği bonservis bedeli karşılanırsa bu transfere izin verilecek.