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    Fener’e Allahyar piyangosu! Acun Ilııcalı’nın sahibi olduğu Hull City 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katıyor

    Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, bonservisi Fenerbahçe’de olan İranlı golcü Allahyar’ı 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katıyor. İşte sizler için derlediğimiz 25 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fener’e Allahyar piyangosu

    Ara transfer döneminde kadrosuna yapmak istediği takviyeler dışında oyuncu satıp kaynak yaratma peşinde olan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, bonservisi Fenerbahçe'de olan Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmak için gün sayıyor. İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye bu transfer karşılığında 5 milyon Euro bonservis ödeyeceği, bir sonraki satıştan da pay vereceği öğrenildi. Transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'nin gözden çıkarttığı Dimitrios Pelkas'a bir talip daha çıktı. Ukranya ekibi Zorya'nın Pelkas için Fenerbahçe ile temas geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe, talep ettiği bonservis bedeli karşılanırsa bu transfere izin verilecek.



    GUSTAVO'NUN PARASI ÇOK GELDİ
    Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyunculardan birisi olan Luiz Gustavo ile ilgilenen takımlar olmasına rağmen aldığı ücret ciddi sorun teşkil ediyor. Brezilyalı ön libero yaklaşık 3 milyon Euro civarında olan ücretini hiçbir kulüp karşılamak istemedi. Fenerbahçe'nin sezon sonunda Gustavo ile olan opsiyon hakkını kullanmayacağı ifade ediliyor.



    PEREİRA EVERTON'IN BAŞINA GEÇİYOR
    Fenerbahçe'de tutunamayan Portekizli teknik adam Premier Lig ekiplerinden Everton ile el sıkıştı. Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Vior Pereira, Premier Lig'e adım atıyor. Kötü bir sezon geçiren İngiltere Premier Lig ekibi Everton, önceki hafta teknik direktörü Rafa Benitez ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör için arayışlarını sürdüren Merseyside temsilcisi, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'da karar kıldı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, ileriye dönük ve uzun bir yapılanma çerçevesinde takımın başında Vitor Pereira'yı görmek istiyor. Premier Lig ekibinin Pereira'yla sözleşme imzalayıp, resmi açıklamayı yapması bekleniyor.



        ADEMİ: MENAJERLER KADROYA KARIŞIYOR!
        Türkiye'de Fenerbahçe ve Karagümrük takımlarında forma giyen Kemal Ademi Rusya'da şok açıklamalarda bulundu. Rusya'da Khimki forması giyen Kemal Ademi, "Fenerbahçe'de işler yolunda gitmedi ama bir deneyimdi. Mesut Özil, Luiz Gustavo gibi yıldızlarla oynadım. Türkiye'de menajerler kulüplerin yönetimlerine çok yakındır. Kadroda kimin oynayabileceğini bile söyleyebiliyorlar" diye konuştu.



        OĞULCAN&AYTAÇ GEMİLERİ YAKTI!
        Bu sezon fazla forma şansı bulamayan iki isim yönetimle görüşerek ayrılık talebinde bulundu. Trabzonspor yenilgisiyle sarsılan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Fazla forma şansı bulamayan Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara'nın yönetimle görüşerek ayrılık talebinde bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Torrent'in de iki futbolcunun gidişine onay verdiği, yönetimin şimdi gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Şu anda 6-7 kulübün Oğulcan ve Aytaç'ı kiralamak için masada olduğu belirtiliyor.



        İKİNCİ BOMBA MANGALA
        Gedson'u bitiren Galatasaray, Stuttgart'ın 6 numarası Orel Mangala için kiralama teklifi yaptı. Görüşmeler çok olumlu ilerliyor. Transfer bombaları ardı ardına patlıyor... Her konuda anlaşmaya varılan Gedson Fernandes'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Portekiz basını dün son dakika olarak bu flaş gelişmeyi duyururken, genç yıldızın 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Ayrıca Galatasaray'ın 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna da sahip olacağı öğrenildi. 8 numara sorununu Gedson ile çözen yönetimden 6 numara bölgesi için de flaş bir hamle geldi. Sarı- Kırmızılılar, Stuttgart'ta forma giyen Orel Mangala için resmen harekete geçti. Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirlendi.



            YEDLİN'LE YOLLAR AYRILDI
            Torrent'in planlarında yer almayan ABD'li y-ıl dızın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Cimbom'da Assunçao'nun ardından ikinci veda da gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon devre arasında Newcastle United'tan büyük ümitlerle transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı. Dün karşılıklı anlaşma ile sözleşmesi feshedilen ABD'li yıldızın ülkesine gideceği öğrenildi. Yedlin'in David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer olması bekleniyor.



            36 MAÇ OYNADI 1 ASİST YAPTI
            DeAndre Yedlin, Galatasaray formasıyla çıktığı 36 resmi maçta sadece 1 gol atıp, 1 asist yaptı.



            HAMSİK'İ TUTAMADILAR!
            Hamsik, Galatasaray ile oynanan maçta sahada olmayı çok istedi. Galatasaray maçı öncesi sahada kendisini deneyen ardından devre arasında yine ısınan ancak arka adalesinde ağrı hisseden Slovak yıldız, son 15 dakikada görev almak istedi. Ancak Avcı onu riske etmedi.



                14 TAKSİTLE ENİS DESTAN
                Trabzonspor'un Altınordu'dan transfer ettiği Enis Destan, dün Trabzon'a geldi. Bordo- Mavililer genç golcü için İzmir ekibine 600 bin Euro ödeyecek. Trabzonspor'un bu ücreti 14 taksitte ödeyeceği öğrenildi. Enis Destan ise bu yıl 1.25 milyon TL, gelecek yıl 2.75 milyon TL, sonraki seneler ise 3, 3.25 ve 3.5 milyon TL kazanacak.



                AVCI DA ZİRVEDE!
                Trabzonspor'un başında 61 maça çıkan Abdullah Avc ı topladığı 128 puanla 2.1 puan ortalaması yakaladı... Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından Karadeniz ekibi, oynadığı 61 maçta 128 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer aldı. Başarılı hocanın puan ortalaması 2.10... Avcı hem bu sezon genelindeki tüm teknik direktörlerle hem de 2014- 2015'ten günümüze kadar Galatasaray'ın başında çıkan yabancı mevkidaşlarına yenilmedi. Başarılı çalıştırıcı, 14-15 sezonundan bu yana Galatasaray'ın başında Türk olmayan teknik direktörlere karşı çıktığı 6 maçta 6 galibiyet elde etti. Galatasaray'ı geriden gelip 2-1 mağlup ederek lig arasına moralli ve şampiyonluk umutlarını daha da güçlendirerek giren Fırtına, Avcı yönetiminde İstanbul'da oynadığı 9 maçın 8'ini kazanıp 1 beraberlik aldı.



                6 YENİ İSİM AÇIKLAYABİLİRİZ
                A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Yavaş yavaş gözmleleme etabını aşıyoruz... Mart ayında 6 yeni isim, milli takım kadrosuna dalh oi labilir..." dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz özel açıklamalarda bulundu. Alman hoca, "2 aydır buradayım. 16 maç izledim stadyumda canlı olarak. Bir o kadar da televizyondan izledim. Yavaş yavaş gözlemleme etabını aşıyoruz. Hangi kriterlere göre oyuncu seçtiğimizi sorarsanız, geçmişteki performansları, taktiksel olarak esneklik verip vermemesi... Bunlara göre belirliyoruz... Mart ayında 6 yeni isim, milli takım kadrosuna dahil olabilir" diye konuştu.



                    TRABZONLU AHMET CAN'I GÖRDÜNÜZ!
                    Alman hoca Stefan Kuntz, "Alt takımlardan gelen oyuncuların milli takım seviyesinde oynaması bizim için önemli. Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın çok iyi bir oyun çıkardığını gördünüz. Babel'e karşı çok iyi oynadı" dedi.



                    YATTARA ARTIK AMATÖR!
                    Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Denizli Süper Amatör Küme takımı Yeşil Çivril ile anlaştı. Gineli yıldız 41 yaşında futbola geri dönecek. Denizli Süper Amatör Küme A Grubu'nda 24 puanla lider durumda bulunan Yeşil Çivril Belediyespor, Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahima Yattara ile el sıkıştı. Yönetim, 5 yıl sonra yeşil sahalara dönen 41 yaşındaki Gineli futbolcuya maç başı ödeme yapacak. Yeşil Çivril Belediyespor Başkanı Yasin Gökyaş, kulüpte futbol oynamış olan 26 yaşındaki Ahmet Kılınç'ın Yattara'nın transferinde aracı ve sponsor olduğunu belirtti. Gökyaş, "Yattara yarın (bugün) Çivril'e gelecek ve anlaşmaya imza atacağız. İstanbul'da olan Yattara maç günü ilçemize gelip maçını oynadıktan sonra akşam uçağı ile dönecek. Yattara sayesinde tribüne daha çok taraftarımız gelecektir. Ayrıca forma satışından kulübe gelir bekliyoruz. Hedefimiz 3. Lig" dedi.



                    4 OYUNCU İLE SON RAUND!
                    Beşiktaş Yönetimi, kadro dışı kalan N'Sakala, Douglas, Lens ve Ljajic ile bir kez daha görüşecek. Hedef, bol sıfırlı sözleşmelerden kurtulmak...
                    Süper Lig'de şampiyonluk yarışının bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş, kadro dışı kalan oyuncularından kurtulmak için yeni bir hamle daha yapacak. Siyah- Beyazlı Yönetim, bu doğrultuda ilk olarak kadro dışı bırakılan; Fabrice N'Sakala, Douglas, Jeremain Lens ve Adem Ljajic'le bir kez daha görüşecek. Siyah- Beyazlılar, bu oyuncuların sözleşmelerini sonlandırarak ekonomik anlamda rahatlamanın peşinde...



                        KARTAL KARAVANA ATTI
                        Beşiktaş 2. yarıda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik almasına karşın rakip kaleye çektiği şutlarda isabet oranı çok düşük kaldı. Siyah- Beyazlılar, bu 4 maçta rakip kaleye 67 şut çekerken bunların sadece 20'sinde isabet buldu. 47 şut ise boşa gitti.



                        HASİC'E TALİPLER VAR
                        Beşiktaş'ta uzun sakatlık dönemini atlatarak takımla çalışmalara başlayan Ajdin Hasic'e talipler var. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Kocaelispor'un ilgilendiği genç futbolcu, oynayacağı bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.



                        GZT GİRESUNSPOR'DA HAYRULLAH BİLAZER ŞOKU
                        GZT Giresunspor'un dün kendi evinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Hayrullah Bilazer'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Hayrullah'ın ilk yapılan kontrollerinde kasığında yırtık tespit edildiği bilgisi verildi. Tedavisine başlanan Hayrullah Bilazer'in, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.



                            GÖZTEPE MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRDİ!
                            Süper Lig'de Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Göztepe, milli araya moralli girerken, Kasımpaşa gibi sezonun ikinci yarısına müthiş başladı. İlk devreyi 15 puanla 19'uncu sırada tamamlayan Sarı- Kırmızılılar, yeni yılla bambaşka bir kimliğe büründü. Göztepe, 23'üncü haftayı 27 puanla 14'üncü sırada tamamladı.



                            61 NUMARALI CORNET SİMONA HALEP'İ ELEDİ
                            Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen Simona Halep, 4. turda elendi. Halep, 61 numara Fransız Alize Cornet ile karşılaştı. Cornet, 2 saat 33 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti.



                            3 YIL SONRA MİLLİ TAKIMDA
                            Bu sezon Adana Demirspor forması altında çok iyi bir performans gösteren Mario Balotelli'ye büyük müjde geldi. İtalyan yıldız, Mancini tarafından 3 yıl sonra milli takım kadrosuna alındı.

                            FURKAN KORKMAZ YILDIZLAŞTI SİXERS SPURS'E ACIMADI
                            NBA'de Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 17 sayısının yardımıyla San Antonio Spurs'ü 115- 109 yendi. Sixers'ta all-star Joel Embiid 38 sayı, 12 ribaunt ve 6 asistle galibiyete büyük katkı yaptı. Spurs'te Jakob Poeltl'ın 25 sayısı galibiyete yetmedi.

                            BÜYÜK ÖZLEM SONA ERECEK Mİ?
                            Trabzonspor son 15 haftaya büyük puan avantajıyla giriyor. Hedef, büyük özlemi sona erdirmek...

                            HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI!
                            Yaptığı büyük hatayla Trabzonspor karşısında yenilgiyi getiren Taylan Antalyalı'nın soyunma odasında gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Takım arkadaşlarının genç futbolcuyu teselli etmek için büyük çaba harcadığı da belirtiliyor.

                            YOĞUN KAR İDMANI VURDU
                            Alanya maçının hazırlıklarına dün başlayacak olan Galatasaray'da yoğun kar nedeniyle idman iptal edildi. Sarı-Kırmızılılar bugün çift antrenman yapacak.

                            FABRİCİO BUSTOS ELDEN KAÇTI
                            Pereira'nın sezon başında ısrarla istediği ancak takıma katamadığı Arajantinli oyuncu Fabricio Bustos elden kaçtı. Arjantin basını, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sağ bekin Internacional ile sözlü olarak anlaştığını duyurdu.

                            KOCAELİ'NİN YENİ HOCASI MEHMET ALTIPARMAK
                            Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Yeşil-siyahlı kulüp, geride kalan hafta deplasmanda oynanan Yılport Samsunspor maçının ardından görevinden istifa eden Mustafa Reşit Akçay'ın yerine Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

                            YENİ MALATYASPOR ANTALYA YOLCUSU
                            Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak-4 Şubat'ta Antalya'da kamp gerçekleştirecek. 16 puanlı Malatya ekibi, puan sıralamasının sonunda yer alıyor.

                            EYÜP-BURSA MAÇI YİNE ERTELENDİ
                            1. Lig'de pazar günü oynanması gerekirken kar yağışı nedeniyle 12. dakikada Eyüp 1-0 öndeyken ertelenen Eyüpspor-Bursaspor dün de oynanamadı. TFF ayrıca yarınki bütün 2. Lig maçlarını da ileri bir tarihe erteledi.

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                            Haberler Spor Fener’e Allahyar piyangosu! Acun Ilııcalı’nın sahibi olduğu Hull City 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katıyor
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