Fenerbahçe forvet transferi için harekete geçti: Ya Aleksandar Pesic ya Tiquinho Soares! Bu hafta imzayı atacak

Gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı çözmek isteyen Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye basmış durumda… Hull City'ye transferi son anda yatan Karagümrük'ün golcüsü Aleksandar Pesic için pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler bir gözünü de Yunanistan'a çevirmiş durumda.
Yönetim listede yer alan diğer forvet Tiquinho Soares için de Olympiakos'la masada… Yunan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu için kiralama teklifi yaptı.
Tiquinho'nun Sarı-Lacivertliler'in teklifine çok sıcak baktığı ancak Olympiakos'un sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği için sıkıntı yaşandığı belirtildi.