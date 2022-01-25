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    • Spor
    • 25.01.2022 11:32
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    • 25.01.2022 11:42
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    Fenerbahçe forvet transferi için harekete geçti: Ya Aleksandar Pesic ya Tiquinho Soares! Bu hafta imzayı atacak

    Son dakika transfer haberi... Forvet arayışında Hull City ile transferi son anda yatan Karagümrük’ün golcüsü Aleksandar Pesic için pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir gözünü de Tiquinho Soares için Yunanistan’a çevirmiş durumda. Aleksandar Pesic ve Tiquinho Soares’le ilgili pazarlıklarını kıran kırana sürdüren Sarı-Lacivertliler iki golcüden birisini bu hafta içinde bitirerek resmi imzayı attırmayı hedefliyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    İşte Fener’in yeni forveti

    Gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı çözmek isteyen Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye basmış durumda… Hull City'ye transferi son anda yatan Karagümrük'ün golcüsü Aleksandar Pesic için pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler bir gözünü de Yunanistan'a çevirmiş durumda.



    Yönetim listede yer alan diğer forvet Tiquinho Soares için de Olympiakos'la masada… Yunan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu için kiralama teklifi yaptı.

    Tiquinho'nun Sarı-Lacivertliler'in teklifine çok sıcak baktığı ancak Olympiakos'un sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği için sıkıntı yaşandığı belirtildi.



        Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Olympiakos temsilcimizi iki maçta da yenerker başrolde Tiquinho Soares vardı.
        İstanbul'da 3-0 biten karşılaşmada ilk golü atan 31 yaşındaki futbolcu, Pire'deki maçta ise son dakikada Fenerbahçe ağlarını sarsmış ve Olympiakos 3 puanı almıştı.



        Aleksandar Pesic ve Tiquinho Soares'le ilgili pazarlıklarını kıran kırana sürdüren Sarı-Lacivertliler iki golcüden birisini bu hafta içinde bitirerek resmi imzayı attırmayı hedefliyor.

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