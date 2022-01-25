Fenerbahçe forvet transferi için harekete geçti: Ya Aleksandar Pesic ya Tiquinho Soares! Bu hafta imzayı atacak





Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Olympiakos temsilcimizi iki maçta da yenerker başrolde Tiquinho Soares vardı.

İstanbul'da 3-0 biten karşılaşmada ilk golü atan 31 yaşındaki futbolcu, Pire'deki maçta ise son dakikada Fenerbahçe ağlarını sarsmış ve Olympiakos 3 puanı almıştı.