Galatasaray, 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'ya 134 dakikanın karşılığında büyük servet ödedi

Galatasaray'ın yıllık kazancının tamamı olan 450 bin Euro'yu ödeyerek kiralık sözleşmesini feshettiği Assunçao'nun kiralama ücreti ile kulübe olan maliyeti 550 bin Euro oldu.

Sarı-Kırmızılı formayla sadece 134 dakika sahada kalan Brezilyalı orta saha oyuncusunun dakikası ise Sarı-Kırmızılı kulübe 62 bin TL'ye patladı.