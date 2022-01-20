En kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da sezon başı takımdan gönderilen iki yerli oyuncunun performansı parmak ısırtıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Giresunspor'a kiralık olarak verdiği kaleci Okan Kocuk son maçlardaki performansıyla alkışı fazlasıyla hak ediyor.