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    • Spor
    • 20.01.2022 11:47
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    • 20.01.2022 11:47
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    Galatasaray'ın iki transferi hazır! Yunus Akgün ve Okan Kocuk gelecek sezon Cimbom'da

    Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar sonrası Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da kabus sezonuna transferde yapılan hatalar da damga vurdu. Sezon başı takımdan gönderilen iki yerli oyuncunun performansı sonrası Cimbom taraftarı, "Gelecek sezon iki yıldız transferimiz şimdiden hazır." yorumlarında bulundu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’ın iki transferi hazır!

    En kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da sezon başı takımdan gönderilen iki yerli oyuncunun performansı parmak ısırtıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Giresunspor'a kiralık olarak verdiği kaleci Okan Kocuk son maçlardaki performansıyla alkışı fazlasıyla hak ediyor.


    Başarılı kaleci Trabzonspor maçında penaltı atışlarında gole izin vermezken, 90 dakika boyunca kurtarışlarıyla takımına 1 puanı getiren isim oldu. Kaleci sıkıntısı çeken Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası iyi bir kaleci eksikliği çekiyor.


    YUNUS AKGÜN BAŞ BİR SEVİYEYE ÇIKTI
    Cimbom'un Adana Demirspor'da forma giyen oyuncusu Yunus Akgün de performansıyla büyülüyor. 21 yaşındaki genç yıldız, büyük bir aşama göstererek Adana Demirspor formasıyla başka bir seviyeye çıktı.


        Süper Lig'de 5 gol ve 5 asisti bulunan genç yetenek Galatasaray'ın ileriki yıllarda büyük kazancı olacak.


        TARAFTAR GELECEK SEZON TAKIMA BEKLİYOR
        Galatasaray taraftarı, Giresunspor ve Adana Demirspor'da forma giyen iki genç yetenek için, "Gelecek sezon iki yıldız transferimiz şimdiden hazır. İkisi de büyük aşama gösterdi. Yerli oyuncunun değer kazandığı dönemde büyük kazanım elde ettik. Umarım gelecek sezon takımda kalıcı olurlar" ifadelerini kullandılar.

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