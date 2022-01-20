En kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da sezon başı takımdan gönderilen iki yerli oyuncunun performansı parmak ısırtıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Giresunspor'a kiralık olarak verdiği kaleci Okan Kocuk son maçlardaki performansıyla alkışı fazlasıyla hak ediyor.
Başarılı kaleci Trabzonspor maçında penaltı atışlarında gole izin vermezken, 90 dakika boyunca kurtarışlarıyla takımına 1 puanı getiren isim oldu. Kaleci sıkıntısı çeken Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası iyi bir kaleci eksikliği çekiyor.
YUNUS AKGÜN BAŞ BİR SEVİYEYE ÇIKTI
Cimbom'un Adana Demirspor'da forma giyen oyuncusu Yunus Akgün de performansıyla büyülüyor. 21 yaşındaki genç yıldız, büyük bir aşama göstererek Adana Demirspor formasıyla başka bir seviyeye çıktı.