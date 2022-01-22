Özel Haber I Trabzonspor'un Giresunspor'a kiraladığı Flavio'ya talip çıktı

Trabzonspor'un sezon başında Giresunspor'a kiraladığı Brezilyalı oyuncu Fransız kulübünün radarında… Ligue 1 ekibi sezon sonunda hatırı sayılır bir bonservis ücretiyle Bordo-Mavililer'in kapısını çalacak.
Fransa Ligi ekiplerinden Nice, Flavio'yu hemen hemen her maçta takip ediyor. Scoutları önümüzdeki günlerde de Sambacı yıldız için Türkiye'ye gelecek.
Fransız ekibinin, Flavio'nun performansından çok memnun olduğu ve transferin gerçekleşmesi için tüm şartları zorlayacakları öğrenildi. 25 yaşındaki merkez orta saha bu sezon istikrarlı futboluyla dikkat çekiyor. 21 Süper Lig maçında forma giyen başarılı oyuncunun 1 asisti bulunuyor…