Özel Haber I Trabzonspor'un Giresunspor'a kiraladığı Flavio'ya talip çıktı

Güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olan Sambacı, 2020 yılında Brezilya ekibi Bahia'dan transfer edilmişti. Karadeniz Fırtınası, Flavio transferi için Sambacılar'a 1.2 milyon Euro bonservis ücreti vermişti. Trabzonspor'un 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcunun Bordo-Mavili ekip ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Abdullah Avcı tarafından kadroda istenmeyen Flavio ve Diabate Giresunspor'da kiralık olarak forma giyiyor.