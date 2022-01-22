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    • Spor
    • 22.01.2022 11:19
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    • 22.01.2022 11:19
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    Özel Haber I Trabzonspor'un Giresunspor'a kiraladığı Flavio'ya talip çıktı

    Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Flavio'yu sezon başında Giresunspor'a kiralamıştı. Fransa Ligi ekiplerinden Nice, Flavio’yu hemen hemen her maçta takip ediyor. Scoutları önümüzdeki günlerde de Sambacı yıldız için Türkiye’ye gelecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Flavio’ya talip çıktı

    Trabzonspor'un sezon başında Giresunspor'a kiraladığı Brezilyalı oyuncu Fransız kulübünün radarında… Ligue 1 ekibi sezon sonunda hatırı sayılır bir bonservis ücretiyle Bordo-Mavililer'in kapısını çalacak.

    Fransa Ligi ekiplerinden Nice, Flavio'yu hemen hemen her maçta takip ediyor. Scoutları önümüzdeki günlerde de Sambacı yıldız için Türkiye'ye gelecek.

    Fransız ekibinin, Flavio'nun performansından çok memnun olduğu ve transferin gerçekleşmesi için tüm şartları zorlayacakları öğrenildi. 25 yaşındaki merkez orta saha bu sezon istikrarlı futboluyla dikkat çekiyor. 21 Süper Lig maçında forma giyen başarılı oyuncunun 1 asisti bulunuyor…

        Güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olan Sambacı, 2020 yılında Brezilya ekibi Bahia'dan transfer edilmişti. Karadeniz Fırtınası, Flavio transferi için Sambacılar'a 1.2 milyon Euro bonservis ücreti vermişti. Trabzonspor'un 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcunun Bordo-Mavili ekip ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Abdullah Avcı tarafından kadroda istenmeyen Flavio ve Diabate Giresunspor'da kiralık olarak forma giyiyor.

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