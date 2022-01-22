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    Fatih Terim'de sürpriz hamle! Başkanlık için adım attı

    Galatasaray’da teknik direktörlük görevinden ayrılan Fatih Temri daha büyük oynamaya karar verdi. Camianın ağır toplarıyla bir araya geldi... Adaylık için nabız yokladı.

    Terim’den başkanlık adımı

    Galatasaray'da Fatih Terim sürpriz bir hamlede bulundu. Sarı-Kırmızılılar'da kısa bir süre önce teknik direktörlük koltuğundan ayrılan Fatih Terim, daha büyük oynuyor! Sarı- Kırmızılılar'ın efsane ismi geçtiğimiz günlerde sürpriz isimlerle buluşarak başkanlık hedefi için ilk hamlesini yaptı. Terim'in camianın önde gelen isimlerinden Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir ve Hakan Üstünberk ile bir araya geldiği öğrenildi. Bu isimlerle fikir alışverişinde bulunan Fatih Terim'in olası bir kongrede aday olması bekleniyor. Galatasaray'ın efsane ismi Terim'in aday olması durumanda görüştüğü isimleri listesine ekleyeceği öğrenildi.



    ÖZBEK DE HAZIRLANIYOR
    Sarı-Kırmızılılar'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, Mart'ta yapılacak Mali Genel Kurul'da Burak Elmas yönetimini ibra etmeyecek. Özbek'in muhalefetteki isimlerle G.Saray Başkanı Burak Emas'ı ibra etmemek için çalışma başlattığı bildirildi. Dursun Özbek olası kongre için de adaylık çalışması yaptığı belirtildi.

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