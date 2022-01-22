Fatih Terim'de sürpriz hamle! Başkanlık için adım attı

Galatasaray'da Fatih Terim sürpriz bir hamlede bulundu. Sarı-Kırmızılılar'da kısa bir süre önce teknik direktörlük koltuğundan ayrılan Fatih Terim, daha büyük oynuyor! Sarı- Kırmızılılar'ın efsane ismi geçtiğimiz günlerde sürpriz isimlerle buluşarak başkanlık hedefi için ilk hamlesini yaptı. Terim'in camianın önde gelen isimlerinden Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir ve Hakan Üstünberk ile bir araya geldiği öğrenildi. Bu isimlerle fikir alışverişinde bulunan Fatih Terim'in olası bir kongrede aday olması bekleniyor. Galatasaray'ın efsane ismi Terim'in aday olması durumanda görüştüğü isimleri listesine ekleyeceği öğrenildi.