Krizdeki Galatasaray, Kasımpaşa'ya da yenildi! Taraftarını isyan ettirdi

Galatasaray şoktan çıkamadı… Sarı- Kırmızılılar Süper Lig'in 22. hafta maçında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Düşme hattı ile arasındaki fark 4 puana indi. 4. dakikada Umut Bozok'un şutunda İsmail gole izin vermedi. Umut, 7. dakikada ise müsait pozisyonda çerçeveyi bulamadı.

DONK SKORA DENGE GETİRDİ

39'da hızlı gelişen G.Saray atağında Halil Dervişoğlu düzgün bir vuruşla Aslan'ı öne geçirdi: 1-0. 45+3'te Donk, penaltı noktası üzerinden ağları sarstı ve skora denge geldi: 1-1.

UMUT PAŞA'YI ÖNE GEÇİRDİ

55'te Kerem, Halil'in pasında yakın mesafeden topu direğe nişanladı. Kerem dönen topu da dışarı attı. 60'ta Umut Bozok, yakın mesafeden şık bir golle Paşa'yı 2-1 öne geçirdi.

SON SÖZÜ VARGA SÖYLEDİ...

Kerem 64'te ceza sahası dışından çektiği şutta kaleciyi geçemedi. 88'de Doğucan'ın şutu üstten auta gitti. 90+2'de Kevin Varga maçın sonucunu tayin eden isim oldu: 1-3.

ESKİYE GÖRE DAHA İYİYİZ

G.Saray'ın hocası Domenec Torrent, oyunlarının kendisinden dönemine göre daha iyi olduğunu söyledi. Torrent, "7 günde gerçekten daha iyi oynadığımızı söyleyebiliriz" dedi. Torrent'in bu açıklamaları tepki çekti.

CAMPOS ELMAS İLE İZLEDİ

Dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos, Kasımpaşa maçını başkan Burak Elmas ve Fernndo Muslera ile tribünden takip etti. Campos'un alınacak ve satılacak futbolcuların transferlerinde başkan Elmas ve yönetime danışmanlık yapacağı öğrenildi. Muslera maçın ikinci yarısında ise G.Saray yedek kulübesinin arkasına geçti.

ARDA TURAN: UTANIYORUM!

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Kasımpaşa yenilgisi sonrası flaş açıklamalara imza attı. İçinde bulundukları durumun kabul edilemez olduğunu söyleyen Arda, "Utanmalıyız. Kendi adıma utanıyorum. Sakatlık beni çok etkiledi. Beş ay boyunca bir şey yapamadım. Elimden geldiği kadar onlara yardımcı oluyorum ama kendi adıma çok utanıyorum. Belki de futbol kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum. Toparlanmak zorundayız." dedi. Tecrübeli futbolcu ayrıca, "Pazar günü seyircimizden destek istiyoruz. Trabzonspor ligin en iyi takımlarından biri. Onlara karşı koyabilmek için her şeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

PENALTI İSYANI

Galatasaray cephesi Kasımpaşa maçının 70. dakikasında Travnik'in ceza sahası içinde topla elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Kaan Numanoğlu, 'devam' dedi. VAR ise devreye girmedi. Sarı- Kırmızılı futbolcular karara isyan etti. Taraftarlar da sosyal medyadan karara tepki gösterdi.

İKİNCİ YARIDA 3 PUAN YOK

Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray, ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçın tamamından boynu bükük ayrıldı.