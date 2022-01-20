Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI SKOR İZLE

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Nef Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
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GALATASARAY - KASIMPAŞA | CANLI
11'LER
GALATASARAY:
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Doğucan, Ben Ouanes, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Umut (Muhtemel)
TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMLARI
Ligde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada girdi.
Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 21 puan elde etti. Ligde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer buldu.
Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.