Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI SKOR İZLE

TORRENT İLK MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen İspanyol teknik adam, ilk sınavını deplasmanda Atakaş Hatayspor karşılaşmasında verdi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Torrent, Kasımpaşa mücadelesiyle hem ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlar önüne çıkacak hem de ilk galibiyetini arayacak.

SON 10 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.