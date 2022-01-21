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    • Spor
    • 21.01.2022 11:13
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    • 21.01.2022 11:13
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    Galatasaray ağır yaralı! Usta spor yazarından zehir zemberek sözler: Elmas ve avaneleri kına yaksın!

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da kriz artık çok daha büyük. Kötü futbol ve alınan 2 mağlubiyet sonrası spor yazarları başarısızlıktan Başkan Burak Elmas'ı sorumlu tuttu. Usta spor yazarı, sert sözlerle eleştirdiği Elmas'a, "Şimdi herkes müsait bir yerine kına yakabilir..." diyerek tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sert sözler: Elmas ve avaneleri kına yaksın!

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da kriz artık çok daha büyük. Öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamayan sarı-kırmızılılar, üst üste 3'üncü yenilgisini aldı. Küme düşme hattıyla arasında 4 puan kalan Galatasaray, ağır yaralı duruma geldi. Fatih Terim yönetiminde son 9 lig maçında 1 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, Domenec Torrent ile de 2 mağlubiyet yaşayarak 11 maçtan 1 galibiyet çıkarmış oldu.


    ÇİFT ÖN LİBERO ÇÖZÜM OLMADI
    Domenec Torrent, Patrick van Aanholt ile Alpaslan Öztürk'ü Kasımpaşa karşısında çift ön libero olarak oynatırken, bu formül de Galatasaray'a çare olmadı.

    YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ
    Tarihinin en kötü lig performanslarından birine imza atan Galatasaray'da taraftarın hedefinde yönetim var. Kasımpaşa maçında başkan Burak Elmas ve yöneticilere büyük tepki oluşurken, istifa sesleri yükseldi.

    PAZARTESİ RAPOR VERECEK
    Galatasaray yönetimi, kötü gidişata çare ararken, İstanbul'a davet edilen ve dün statta maçı izleyen sportif direktör Luis Campos, Trabzonspor maçının ardından tespitlerinin yer aldığı bir rapor sunacak.

    RIERA MESAİYE BAŞLADI
    Galatasaray'da yardımcı antrenörlüğe başlayan Albert Riera, takımın sistemsel problemleriyle ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Galatasaray'da hedef öncelikle Trabzonspor karşısında 3 puan alıp olumsuz seriyi sonlandırmak.

        ELMAS VE AVANELERİ KINA YAKSIN
        Öte yandan köşesinde karşılaşmayı değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bugünkü, "Elmas ve avaneleri kına yaksın!" başlıklı yazısında yönetim ve teknik direktör Torrent'e sert sözlerle eleştirdi.

        Şimdi herkes müsait bir yerine kına yakabilir... Başta Burak Elmas ve avaneleri sonra da Taksim Meydanı'nda Mehter Takımı'nı izleyen İspanyol turist gibi davranan Torrent efendi... Bir kaç hafta öncesine kadar düşme ihtimali çok yüksek Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki puan farkı şu an sadece 3... Galatasaray ufak ufak düşme potasına yürüyor. Şurası bir gerçek ki gerek takım gerek bireysel savunmada Türkiye'nin en kötüsü Galatasaray. Yedikleri gollere bakın...

        İlk golde kornerde ceza sahasında 6 tane Galatasaraylı oyuncu var ama Donk bomboş hiçbir markaj altında kalmadan golü yapıyor. İkinci Kasımpaşa golünde ise Umut, topu aldığında üç metre çapındaki dairede hiçbir Galatasaraylı oyuncu yok. Kaleye sadece 6-7 metre uzakta ve topu düzeltip vurabiliyor. Üçüncü golde de slalom yapar gibi Kasımpaşalı oyuncular destan yazıp golü atıyorlar. Böyle golleri ancak veteran takımlar yer. Oysa Galatasaray, Halil'in golüyle maça önde başlamıştı. Bir kontratakla ve Ertuğrul'un gereksiz öne çıkışıyla gol gelmişti. Bir de ikinci yarıda Kerem'in direkten dönen topu... İşte Galatasaray takımı bu.
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