Galatasaray ağır yaralı! Usta spor yazarından zehir zemberek sözler: Elmas ve avaneleri kına yaksın!

İlk golde kornerde ceza sahasında 6 tane Galatasaraylı oyuncu var ama Donk bomboş hiçbir markaj altında kalmadan golü yapıyor. İkinci Kasımpaşa golünde ise Umut, topu aldığında üç metre çapındaki dairede hiçbir Galatasaraylı oyuncu yok. Kaleye sadece 6-7 metre uzakta ve topu düzeltip vurabiliyor. Üçüncü golde de slalom yapar gibi Kasımpaşalı oyuncular destan yazıp golü atıyorlar. Böyle golleri ancak veteran takımlar yer. Oysa Galatasaray, Halil'in golüyle maça önde başlamıştı. Bir kontratakla ve Ertuğrul'un gereksiz öne çıkışıyla gol gelmişti. Bir de ikinci yarıda Kerem'in direkten dönen topu... İşte Galatasaray takımı bu.