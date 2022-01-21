Galatasaray’ın Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası spor yazarlarından flaş sözler: Harakiri tipi maceralar!

Eğer imkan varsa kiraya verilen kaleci Okan, Yunus ve Emre Akbaba geri alınsın. Neden mi? Emre Akbaba 17 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı. Yunus 18 maçta 6 gol (İkisi Galatasaray'a) atıp 7 asist yaptı. Kaleci Okan Nef Stadı'nda Galatasaray ataklarına duvar oldu. Sonuç; bu üç oyuncu Galatasaray'dan tam 9 puan aldı. Ayrıca sözleşme uzatılmayan Donk gol atarken Galatasaray'ın çoğu atağını engelledi. Bu oyuncuların yerlerine alınanlar hep karavana attı.