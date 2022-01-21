Galatasaray'da Cicaldau Morutan ve Barış Alper Yılmaz döküldü! Takımdan giden Emre Akbaba Yunus Akgün yıldızlaştı

Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan ve 22. hafta sonunda 27 puanla 13. sırada yer alan Galatasaray'da büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.
Lider Trabzonspor'un tam 24 puan gerisinde kalan Galatasaray'da kötü gidişatın yanı sıra sezon başında harcanan 25 milyon Euro'luk bonservis giderine karşılık transfer edilen oyuncuların bekleneni verememesi de büyük bir sıkıntı yaratıyor.
Galatasaray'da yeni transferlerin kötü performansına karşılık sezon başında takımdan kiraya gönderilen oyuncular ise yeni kulüplerindeki performaslarıyla adeta parmak ısırttı.