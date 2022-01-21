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    • Spor
    • 21.01.2022 11:32
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    • 21.01.2022 11:45
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    Galatasaray'da Cicaldau Morutan ve Barış Alper Yılmaz döküldü! Takımdan giden Emre Akbaba Yunus Akgün yıldızlaştı

    Sezon başında toplamda 25 milyon Euro bonservis bedeli harcayarak yeni bir takım kuran Galatasaray, yeni transferlerinden Cicaldau, Morutan ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerden beklediği katkıyı alamadı. Bu oyuncuların gelişi ile takımdan kiralık gönderilen Emre Akbaba ve Yunus Akgün ise gittikleri kulüplerde yıldızlaştı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Gelenler döküldü gidenler yıldızlaştı

    Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan ve 22. hafta sonunda 27 puanla 13. sırada yer alan Galatasaray'da büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

    Lider Trabzonspor'un tam 24 puan gerisinde kalan Galatasaray'da kötü gidişatın yanı sıra sezon başında harcanan 25 milyon Euro'luk bonservis giderine karşılık transfer edilen oyuncuların bekleneni verememesi de büyük bir sıkıntı yaratıyor.

    Galatasaray'da yeni transferlerin kötü performansına karşılık sezon başında takımdan kiraya gönderilen oyuncular ise yeni kulüplerindeki performaslarıyla adeta parmak ısırttı.

        Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba 19 maçta 8 gol, 4 asistle 12 gole direkt katkı yaptı. Adana Demirspor'a giden Yunus Akgün ise 22 maçta 6 gol, 7 asistle 13 gole imzasını attı. İki futbolcu da bu kulvarda Galatasaray'ın yeni transferlerine fark attı.

        Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine 6.5 milyon Euro'ya alınan Cicaldau 24 maçta 4 gol, 2 asistte kaldı. Yunus Akgün'ün mevkisinde forma giyen 5 milyon Euro'luk Morutan 3 gol, 5 asist yaparken, 2.1 milyon Euro'ya alınan Barış Alper Yılmaz ise henüz skor üretemedi.

        Milyonlar harcayarak yeni bir takım kuran Galatasaray'da ortaya çıkan tabloda gelen oyuncular, kiraya gönderilenleri arattı.
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            Haberler Spor Galatasaray'da Cicaldau Morutan ve Barış Alper Yılmaz döküldü! Takımdan giden Emre Akbaba Yunus Akgün yıldızlaştı
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