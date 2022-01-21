Galatasaray'da Cicaldau Morutan ve Barış Alper Yılmaz döküldü! Takımdan giden Emre Akbaba Yunus Akgün yıldızlaştı

Galatasaray şu ana kadar en büyük katkıyı ise geçen sezon da takımda bulunan Kerem Aktürkoğlu'ndan aldı. Kerem, bu sezon 29 maçta 8 gol, 6 asistle 14 gole imzasını attı. Yeni transferler genç oyuncunun bu kulvarda yanına bile yaklaşamadı.