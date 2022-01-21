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    • Spor
    • 21.01.2022 11:00
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    • 21.01.2022 11:03
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    Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşındaydı? Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt neden öldü, hastalığı neydi?

    Son dakika haberine göre, Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti. Bu gelişmeler üzerine Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşındaydı? Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt neden öldü, hastalığı neydi? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşındaydı?

    Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayata veda etti. Peki, Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşındaydı? Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar...

    SELAHATTİN BEYAZIT KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

    Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında iki dönem başkanlık yapan Beyazıt, futbol takımı 9 kupa (Lig Şampiyonluğu-3, TSYD Kupası-2, Federasyon Kupası-2, Cumhurbaşkanlığı Kupası-2) kazandı.

    Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır.

        Hasnun Galip'teki kulüp binasını yıktırıp yerine modern bir bina yaptırdı. Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçide adı verilmiştir.
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        Haberler Spor Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşındaydı? Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt neden öldü, hastalığı neydi?
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