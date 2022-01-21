Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayata veda etti. Peki, Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşındaydı? Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar...
SELAHATTİN BEYAZIT KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında iki dönem başkanlık yapan Beyazıt, futbol takımı 9 kupa (Lig Şampiyonluğu-3, TSYD Kupası-2, Federasyon Kupası-2, Cumhurbaşkanlığı Kupası-2) kazandı.
Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır.