Son dakika: Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti | Selahattin Beyazıt kimdir?

BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı divan üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.