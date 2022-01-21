Son dakika: Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti | Selahattin Beyazıt kimdir?

Galatasaray Spor Kulübünde iki dönem başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti. Beyazıt, 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapmıştı.
BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı divan üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
Selahattin Beyazıt'ın iki başkanlık dönemi boyunca Galatasaray 3 lig şampiyojnluğu, 2 TSYD Kupası, 2 Federasyon Kupası ve 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.