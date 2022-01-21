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    • Spor
    • 21.01.2022 11:02
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    • 21.01.2022 11:36
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    Son dakika: Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti | Selahattin Beyazıt kimdir?

    Son dakika haberi... Galatasaray eski başkanlarından Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti. Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında iki dönem başkanlık yapan Beyazıt, futbol takımı 9 kupa (Lig Şampiyonluğu-3, TSYD Kupası-2, Federasyon Kupası-2, Cumhurbaşkanlığı Kupası-2) kazandı. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır. Hasnun Galip'teki kulüp binasını yıktırıp yerine modern bir bina yaptırdı. Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçide adı verilmiştir.

    takvim.com.tr
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    Galatasaray Spor Kulübünde iki dönem başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti. Beyazıt, 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapmıştı.

    BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı divan üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

    Selahattin Beyazıt'ın iki başkanlık dönemi boyunca Galatasaray 3 lig şampiyojnluğu, 2 TSYD Kupası, 2 Federasyon Kupası ve 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

        Selahattin Beyazıt, Galatasaray'a Riva arazisini kazandıran başkan olarak biliniyordu.

        Galatasaray'ın eski başkanlarındal Duygun Yarsuvat 10 Eylül 2021'de, Mustafa Cengiz ise 28 Kasım 2021'de hayatını kaybetmişti.

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        Haberler Spor Son dakika: Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti | Selahattin Beyazıt kimdir?
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