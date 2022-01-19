CANLI | Trabzonspor- Giresunspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Trabzonspor- Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

TRABZONSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor- Giresunspor maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanıyor ve karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalıyor. Bugün saat 20.00'da başlayan mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

İŞTE İLK 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Cornelius

Giresunspor: Henüz açıklanmadı.

TRABZONSPOR ÜSTÜN TARAF

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

GİRESUNSPOR 45 YIL SONRA TRABZON'DA

İki takım arasında ligin ikinci devresinde 22 Mayıs 1977'de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı. 1976-1977 sezonu sonunda Trabzonspor şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü. Bu sezonun ardından Giresunspor tam 45 sene sonra Trabzon deplasmanında boy gösterecek.

ABDULLAH AVCI CEZALI

Bordo-mavili takımın başında şampiyonluğa doğru ilerleyen Abdullah Avcı, 'plaka' diyeceği haftada taraftarı önünde takımın başında sahada olamayacak. DG Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle GZT Giresunspor mücadelesinde kulübede olamayacak deneyimli teknik adamın yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz kenarda bulunacak.