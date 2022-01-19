Siyah-Beyazlılar’ın 2022’de bileği bükülmedi! Deplasmandaki 3 puan hasretine Karagümrük maçıyla son verdi





KÂBUS SONA ERDİ

Karagümrük'ü Olimpiyat Stadı'nda deviren Beriktaş, 8 maçlık aranın ardından deplasmanda ilk kez kazandı. 4 aylık aranın ardından Karagümrük'ü devirerek dış sahada 3 puanı bir arada gördü. Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'ü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-0, yenen Beşiktaş, 18 Eylül 2021 tarihinden sonra ilk kez deplasmanda güldü. Son olarak 18 Eylül 2021 tarihinde Antalyaspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup eden Beşiktaş, sonraki 8 deplasman maçında 3 puanı bir arada görememişti. Bu süreçte Altay'a 2-1, Başakşehir'e 3-2, Hatay'a 1-0, Alanya'ya 2-0 kaybeden Beşiktaş, Kasımpaşa ile 1-1, ezeli rakibi Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Konya'ya 1-0 yenilmiş ve son olarak da Çaykur Rize ile 2-2 berabere kalmıştı. Beşiktaş, yeni hocası Önder Karaveli ile ilk kez bir deplasman galibiyetine imza atmış oldu.