Siyah-Beyazlılar’ın 2022’de bileği bükülmedi! Deplasmandaki 3 puan hasretine Karagümrük maçıyla son verdi

Beşiktaş Süper Lig'in 22. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Siyah- Beyazlılar böylelikle ligde ikide iki yaptı.10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında meşin yuvarlak savunmaya çarparak kaleye yöneldi ancak kaleci Viviano topun kaleye girmesine izin vermedi.
BATSHUAYİ HATA YAPMADI
31. dakikada Borini'nin çaprazdan kaleye yolladığı şut dışarı çıktı. 39'da kazanılan penaltıda Michy Batshuayi, topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı karşılaşmada öne geçirdi: 0-1.
LARİN KALECİYİ GEÇEMEDİ
Larin 49. dakikada arka direkten kaleye gönderdiği etkili şutta Vivilanoa'yu geçemedi. 55'te Batshuayi ikinci gole çok yaklaştı, kaleci bu kez Belçikalı yıldıza izin vermedi.