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    Siyah-Beyazlılar’ın 2022’de bileği bükülmedi! Deplasmandaki 3 puan hasretine Karagümrük maçıyla son verdi

    Kartal, Karagümrük’ü Batshuayi’nin penaltı golüyle devirdi. Deplasmandaki 8 maçlık 3 puan hasretini dindirdi. 2022’ye Süper Kupa zaferi ile başlayan Beşiktaş, son 3 maçta 7 puan alarak 3. sıraya yerleşti.

    Kartal gaza bastı

    Beşiktaş Süper Lig'in 22. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Siyah- Beyazlılar böylelikle ligde ikide iki yaptı.10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında meşin yuvarlak savunmaya çarparak kaleye yöneldi ancak kaleci Viviano topun kaleye girmesine izin vermedi.



    BATSHUAYİ HATA YAPMADI
    31. dakikada Borini'nin çaprazdan kaleye yolladığı şut dışarı çıktı. 39'da kazanılan penaltıda Michy Batshuayi, topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı karşılaşmada öne geçirdi: 0-1.



    LARİN KALECİYİ GEÇEMEDİ
    Larin 49. dakikada arka direkten kaleye gönderdiği etkili şutta Vivilanoa'yu geçemedi. 55'te Batshuayi ikinci gole çok yaklaştı, kaleci bu kez Belçikalı yıldıza izin vermedi.



        ERSİN'DEN PESİC'E GOL İZNİ YOK
        69'da Emre Mor'un sol çarpazdan kaleye gönderdiği şut direkten dışarı çıktı. 86'da Pesic'in sert şutunu Ersin çıkardı.90+4'te Emre Mor'un kafa şutu az farkla dışarı gitti.



        BATSHUAYİ SERİYE BAĞLADI
        K.Gümrük ağlarını sarsan Batshuayi, ligdeki son 3 maçta da gol atmayı bildi.Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Karagümrük'ü Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi. Beşiktaş'ta performansı sıkça tartışılan Michy Batshuayi, çıkışını sürdürüyor... Belçikalı forvet Karagümrük karşısında takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden isim olurken, üst üste 3 lig maçında da fileleri sarsmayı bildi. Karagümrük'e attığı gol sonrası takım arkadaşı Gökhan Töre'ye koşan Batshuayi, ligdeki toplam gol sayısını ise 9'a yükseltmeyi başardı.



        ALEX TEİXEİRA 7 MAÇ SONRA
        Beşiktaş'ta sakatlığı ve hastalığı nedeniyle son 7 maçta kadroda yer alamayan Alex Teixeira, Fatih Karagümrük maçında kadroda kendisine yer bulabildi. Maça kulübede başlayan Brezilyalı futbolcu, Karagümrük'e karşı süre alamadı.



            FİŞİ DAHA ERKEN ÇEKMELİYDİK
            Beşiktaş'ın hocası Karaveli, Karagümrük maçı sonrası, "Erken koparabileceğimiz bir maçtı. Son bölümde gereksiz stres yaşadık " dedi.
            Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli, Karagümrük mağlubiyetinin ardından konuştu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Karaveli, "Zor bir maç oldu ama kazanmayı bildik. 46 ve 60 arası yakaladığımız net pozisyonlar var bu süreçte farkı artırıp fişi çekebilirdik. Bunu yapamayınca son bölümde baskı yedik ama yine de gol yememek ve 3 puan önemliydi" dedi.



            KÂBUS SONA ERDİ
            Karagümrük'ü Olimpiyat Stadı'nda deviren Beriktaş, 8 maçlık aranın ardından deplasmanda ilk kez kazandı. 4 aylık aranın ardından Karagümrük'ü devirerek dış sahada 3 puanı bir arada gördü. Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'ü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-0, yenen Beşiktaş, 18 Eylül 2021 tarihinden sonra ilk kez deplasmanda güldü. Son olarak 18 Eylül 2021 tarihinde Antalyaspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup eden Beşiktaş, sonraki 8 deplasman maçında 3 puanı bir arada görememişti. Bu süreçte Altay'a 2-1, Başakşehir'e 3-2, Hatay'a 1-0, Alanya'ya 2-0 kaybeden Beşiktaş, Kasımpaşa ile 1-1, ezeli rakibi Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Konya'ya 1-0 yenilmiş ve son olarak da Çaykur Rize ile 2-2 berabere kalmıştı. Beşiktaş, yeni hocası Önder Karaveli ile ilk kez bir deplasman galibiyetine imza atmış oldu.


            TARAFTARIN ALKIŞI JOSEF DE SOUZA'YA
            Beşiktaşlı taraftarlar sanal alemde Josef'e övgüler yağdırdı. Taraftarlar, "Genç oyunculardan daha çok koşuyor. Gelecek sezon da olacak olması büyük şans" dediler.



                VOLKAN DEMİREL KIRMIZI KART GÖRDÜ
                Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş maçının son anlarında bir pozisyonda hakeme yaptığı itiraz sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Demirel, maçın son bölümünü tribünden izledi.

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                Haberler Spor Siyah-Beyazlılar’ın 2022’de bileği bükülmedi! Deplasmandaki 3 puan hasretine Karagümrük maçıyla son verdi
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