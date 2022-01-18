Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz: "Hedefim 4-5 altın madalya"





Mete, bir gazetecinin hedefleri yönündeki sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bir altın daha. Biraz daha böyle aç gözlü olmak lazım. Aslında aç gözlü güzel bir şey değil ama madalya konusunda güzel bir şey. Şimdi bir tane altın aldık evet ama bir sonraki olimpiyatlara çok daha kısa zaman kaldı. Hazırlanmak için çok daha kısa vaktimiz var. Şimdiden 2024'e hazırlanmaya başladık. Bu bir tane olan altın madalyanın sayısını arttıracağız. Benim hedefim de 4 altın madalya, 5 altın madalya."



Mete, çok güzel bir gece geçirdiklerinin de altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu gece çok güzel oldu. Çünkü normalde biz sporcu olarak Türk kafilesindeki sporcular olarak çok sık bir arada olma şansımız olmuyor. Her sporcunun kendi takvimi ve programı birbirinden çok farklı. Sadece böyle turnuvalardan turnuvalara birlikte olabiliyorduk. Şimdi tarihi bir başarıdan sonra tekrar hep birlikte burada toplanmak, o zamanları konuşmak tekrar birbirimize söylemek daha sonrası için de konuşmak çok güzel. Güzel bir gece olacağını düşünüyorum."

Zehra Güneş, başarılı bir yaz mevsimini geride bıraktıklarını ifade ederek, "Çok güzel bir yaz geçirdikten sonra bu başarıyı burada kutlamak bizim için onur verici. Türkiye olarak başarılı bir yazdan sonra tüm sporcu arkadaşlarımızla geceyi burada onurlandırmaktan mutluyuz" şeklinde konuştu.