Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz: "Hedefim 4-5 altın madalya"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için İstanbul'da "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi.
Organizasyonda milli okçu Mete Gazoz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tokyo'nun kendisine çok güzel şeyleri hatırlattığını aktaran Mete, "Tokyo, benim dışımda herkes için tüm Türk halkı için çok güzel şeyler hatırlatıyor. Çok güzel bir anı oldu. Hem bu spor kültürünü çok daha küçük yaştaki çocuklara aktarabilmek için çok güzel bir turnuva oldu. Bütün herkesin bir buçuk hafta boyunca takip ettiği güzel bir andı. Benim için de çok güzeldi. Diğer herkes için de çok güzel geçmiştir." ifadelerini kullandı.
Mete, bir gazetecinin hedefleri yönündeki sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Bir altın daha. Biraz daha böyle aç gözlü olmak lazım. Aslında aç gözlü güzel bir şey değil ama madalya konusunda güzel bir şey. Şimdi bir tane altın aldık evet ama bir sonraki olimpiyatlara çok daha kısa zaman kaldı. Hazırlanmak için çok daha kısa vaktimiz var. Şimdiden 2024'e hazırlanmaya başladık. Bu bir tane olan altın madalyanın sayısını arttıracağız. Benim hedefim de 4 altın madalya, 5 altın madalya."
Mete, çok güzel bir gece geçirdiklerinin de altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu gece çok güzel oldu. Çünkü normalde biz sporcu olarak Türk kafilesindeki sporcular olarak çok sık bir arada olma şansımız olmuyor. Her sporcunun kendi takvimi ve programı birbirinden çok farklı. Sadece böyle turnuvalardan turnuvalara birlikte olabiliyorduk. Şimdi tarihi bir başarıdan sonra tekrar hep birlikte burada toplanmak, o zamanları konuşmak tekrar birbirimize söylemek daha sonrası için de konuşmak çok güzel. Güzel bir gece olacağını düşünüyorum."
Zehra Güneş, başarılı bir yaz mevsimini geride bıraktıklarını ifade ederek, "Çok güzel bir yaz geçirdikten sonra bu başarıyı burada kutlamak bizim için onur verici. Türkiye olarak başarılı bir yazdan sonra tüm sporcu arkadaşlarımızla geceyi burada onurlandırmaktan mutluyuz" şeklinde konuştu.
"KULÜPLERDEKİ BAŞARI NE KADAR BAŞARILI OLURSAK..."
Güneş, kulüp bazında aldıkları başarıların milli takıma da yansıdığını söyleyerek, "Çok başarılı bir yazdan sonra kulüplerde de bu başarıyı kovalıyoruz. Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Türkler olarak kulüpler bazında ne kadar başarılı olursak milli takıma da o kadar çok yansıyor. Geliştikçe milli takımda da çok başarı elde edebiliyoruz" ifadelerine yer verdi.
"BÖYLE BİR GECEDE VAKİT GEÇİRMEKTEN MUTLUYUZ"
Resepsiyonda diğer sporcularla birlikte oldukları için mutlu olduklarını söyleyen Zehra Güneş, "Diğer sporcu arkadaşlarımız ile herkesin farklı programı olduğu için pek fazla vakit geçiremiyoruz. Başarı istiyorsan bir şeylerden fedakarlık etmek zorundasın. Profesyonel sporcular olarak biz bunu göze aldık. Böyle bir gecede birbirimizle vakit geçirip sohbet etmekten çok mutluyuz" değerlendirmesini yaptı.
"TÜRKİYE OLARAK ÇOK GÜZEL BAŞARILAR ELDE ETTİK"
Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu ise "Türkiye olarak çok güzel başarılar elde ettik. Burada voleybol takımı olarak büyük başarılara imza attık. Herkesin bu gecede olması için çok teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı. Şenoğlu, Vakıfbank'ın dünyanın en iyi takımları arasında olduğunun altını çizerek, ellerinden geldiği kadar en iyisini yapmak zorunda olduklarını vurguladı.