İsmail Kartal'dan sürpriz kadro! Fenerbahçe - Altay maçı muhtemel 11'leri belli oldu

Üç Büyüklerin tamamı gibi istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe, Adana Demirspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliğinin ardından çıkış arıyor. Sarı-lacivertliler bugün Ülker Stadı'nda Altay'ı konuk edecek.