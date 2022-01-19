İsmail Kartal'dan sürpriz kadro! Fenerbahçe - Altay maçı muhtemel 11'leri belli oldu
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'in 22. haftasında sahneye çıkıyor. Yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde ikinci maçına çıkacak olan ev sahibi ekip kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor. Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Altay ise kazanarak ligin dibinden yükselme peşinde... İstanbul'da oynanacak maç öncesi her iki takımın da kadrosu belli oldu. İşte Fenerbahçe - Altay maçının muhtemel 11'leri...
19.01.2022 09:58
- Son Güncelleme: 19.01.2022 10:21
Üç Büyüklerin tamamı gibi istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe, Adana Demirspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliğinin ardından çıkış arıyor. Sarı-lacivertliler bugün Ülker Stadı'nda Altay'ı konuk edecek.
Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal ve öğrencilerinin tek isteği 3 puan alarak Avrupa sıralamasından kopmamak.
14 maçtır kazanamayan Altay ise hafta arası Mustafa Denizli ile yollarını ayırıp takımı bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Mert Nobre'ye emanet etmişti. İzmir temsilcisi de zorlu İstanbul deplasmanından puan çıkarmayı hedefliyor.
İŞTE FENERBAHÇE - ALTAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ