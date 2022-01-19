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    • Spor
    • 19.01.2022 13:17
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    • 19.01.2022 13:32
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    Özel Haber I Emma Raducanu Ada'nın gündeminde! Ünlü tenisçi servetle maça çıktı

    Son dakika spor haberleri... Küpeleri, kolyesi ve bilekliklerine önemli bir servet yatıran tenisçi Emma Raducanu İngiliz basınında gündem oldu. Ünlü tenisçi değeri tam 740 bin liralık olan mücevherle ter döktü.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Ünlü tenisçi servetle maça çıktı

    Avustralya Açık'ta mücadele eden kadın tenisçi, mücevherleriyle İngiliz medyasının dikkatini çekti. Emma Raducanu yoluna emin adımlarla devam ederken takılara düşkünlüğüyle Daily Mail'de manşet oldu.

    Britanyalı tenisçi, ilk turda Sloane Stephens'i 6-0-2-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendiği maçta 40 bin sterlinlik mücevherleriyle mücadele etti. Genç sporcu, yaklaşık 740 bin liralık takılarıyla sahne aldı.

    Küpeleri, kolyesi ve bilekliklerine önemli bir servet yatıran Raducanu'nun takıları Ada'da gündemden düşmüyor.

        Başarılı tenisçinin küpeleri 2.575 sterlin… Kolyesi, 9875 sterlin… Bileklikleri ise, 18.900, 4,975 ve 3.700 sterlin değerinde…

        2021 Amerika Açık şampiyonu olan 19 yaşındaki raket, 13 Eylül 2021'de dünya sıralamasında kariyerinin en yükseği olan 23.'lüğe yükseldi ve Britanyalılar arasında zirvede yer aldı.

        Çinli bir anne ve Romanyalı bir babanın kızı olarak Kanada'da dünyaya gelen Raducanu, henüz 2 yaşındayken ailesi ile İngiltere'ye taşındı. 5 yaşındayken tenise başladı.
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