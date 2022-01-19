Özel Haber I Emma Raducanu Ada'nın gündeminde! Ünlü tenisçi servetle maça çıktı

Avustralya Açık'ta mücadele eden kadın tenisçi, mücevherleriyle İngiliz medyasının dikkatini çekti. Emma Raducanu yoluna emin adımlarla devam ederken takılara düşkünlüğüyle Daily Mail'de manşet oldu.
Britanyalı tenisçi, ilk turda Sloane Stephens'i 6-0-2-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendiği maçta 40 bin sterlinlik mücevherleriyle mücadele etti. Genç sporcu, yaklaşık 740 bin liralık takılarıyla sahne aldı.
Küpeleri, kolyesi ve bilekliklerine önemli bir servet yatıran Raducanu'nun takıları Ada'da gündemden düşmüyor.