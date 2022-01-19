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    • 19.01.2022 12:44
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    • 19.01.2022 12:45
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    Son dakika Galatasaray haberleri... Fransız basını yazdı! 4 kulüp Cimbom'un golcüsü Mostafa Mohamed'in peşinde!

    Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de dikiş tutturamayan Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed hakkında Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Habere göre, Zamalek'ten bonservisi alınan Mohammed'in peşinde 4 kulüp var. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | 4 kulüp Cimbom’un golcüsünün peşinde!

    Galatasaray'ın kısa süre önce 4 milyon dolar ödeyerek Zamalek'ten bonservisini aldığı Mostafa Mohamed'e Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

    Fransız basınına göre şu anda Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Mohamed'le tam 4 kulüp yakından ilgileniyor.

    RMC Sport'un haberine göre Zenit'ten Serdar Azmoun'u transfer etmek isteyen Lyon mali zorluklar nedeniyle İranlı yıldızdan vazgeçme noktasına geldi. Lyon'un B planı olarak Mostafa Mohamed'i gözüne kestirdiğini yazan RMC Sport, "Ancak Lyon, Mostafa Mohamed transferinde tek başına değil. Sevilla, Hertha Berlin ve Lille de Mostafa'yla uzun süredir ilgileniyor. Burada önemli bir bilinmeyen var. Galatasaray sezon başından bu yana 29 maça çıkan ve 6 gol atan golcüsü için ne kadar para isteyecek?" ifadesini kullandı.

        Sarı-Kırmızılılar'a şu ana kadar Mısırlı forvetle ilgili resmi bir teklif gelmediği öğrenildi. Ancak önümüzdeki günlerde, Mohamed'le yakından ilgilenen 4 kulüpten en az 2'siyle masaya oturulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        Genç yıldız sezon başında Bordeaux ile anlaşmış ancak Zamalek kulübünün çıkardığı zorluklar nedeniyle transfer son anda yatmıştı.

        Galatasaray'ın Mohamed'in bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği de gelen bilgiler arasında.
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