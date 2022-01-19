Son dakika Galatasaray haberleri... Fransız basını yazdı! 4 kulüp Cimbom'un golcüsü Mostafa Mohamed'in peşinde!

RMC Sport'un haberine göre Zenit'ten Serdar Azmoun'u transfer etmek isteyen Lyon mali zorluklar nedeniyle İranlı yıldızdan vazgeçme noktasına geldi. Lyon'un B planı olarak Mostafa Mohamed'i gözüne kestirdiğini yazan RMC Sport, "Ancak Lyon, Mostafa Mohamed transferinde tek başına değil. Sevilla, Hertha Berlin ve Lille de Mostafa'yla uzun süredir ilgileniyor. Burada önemli bir bilinmeyen var. Galatasaray sezon başından bu yana 29 maça çıkan ve 6 gol atan golcüsü için ne kadar para isteyecek?" ifadesini kullandı.