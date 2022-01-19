Fenerbahçe Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalya'da 1 hafta kamp

İsmail Kartal, göreve gelir gelmez kendisini yoğun bir fikstürde buldu. Antalya ile başlangıcı yapan tecrübeli çalıştırıcı, bugün Altay, hafta sonunda ise Sivas karşısına çıkacak. Bu mücadelenin ardından lige verilecek arayı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kartal'ın talebiyle Antalya'da 1 hafta kampa girecek. Bu süreçte başarılı hoca, takımıyla daha fazla zaman geçirme fırsatı bulacak.

Altay'da 3 eksik

İzmir ekibi, zorlu Fenerbahçe maçına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Orta sahanın vazgeçilmezi Poko, Gabon Milli Takımı'nda. Sakatlığı süren bir diğer orta saha oyuncusu Aka yok. Tedavisi süren Cebrail'in de bu akşam sahaya çıkması zor görünüyor. Bu arada daha önce kadro dışı bırakılan Tolga Ünlü, affedildi ve takıma katıldı.