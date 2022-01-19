Fenerbahçe, Adana Demirspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliğinin ardından çıkış arıyor. Sarı-lacivertliler bugün Ülker Stadı'nda Altay'ı konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler!
Fenerbahçe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Altay maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'de hafta içi mesaisinde bu akşam Ülker Stadı, kötü günlerini geride bırakmak isteyen iki takımın kapışmasına sahne olacak. Fenerbahçe , ligde son 6 mücadelede sadece 1 kez kazanabildi ve zirvenin 17 puan gerisine düştü. Bu süreçte Vitor Pereira ile yollar ayrıldı, takım İsmail Kartal'a emanet edildi. Kartal, ilk maçına Antalyaspor karşısında çıktı ama hem 1-1 berabere kaldı hem de oyun olarak vasatı aşamadı. Sarı- Lacivertliler, bu akşam 12. adamını da arkasına alarak galibiyete uzanıp yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe - Altay muhtemel 11'ler:
Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Crespo, Samuel, Mesut, İrfan Can, Serdar Dursun
Altay: Lis, Thaciano, Björkander, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Rodriguez, Kazımcan, Bamba