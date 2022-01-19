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    • Spor
    • 19.01.2022 13:20
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    • 19.01.2022 13:20
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    Fenerbahçe Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Süper Lig 22. hafta heyecanı dorukta. Bu akşam Fenerbahçe ve Altay bir araya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Altay maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde ikinci maçına çıkacak olan ev sahibi ekip kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor. Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Altay ise kazanarak ligin dibinden yükselme peşinde. Peki, Fenerbahçe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Altay maçı ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe, Adana Demirspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliğinin ardından çıkış arıyor. Sarı-lacivertliler bugün Ülker Stadı'nda Altay'ı konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    Fenerbahçe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Altay maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

    Süper Lig'de hafta içi mesaisinde bu akşam Ülker Stadı, kötü günlerini geride bırakmak isteyen iki takımın kapışmasına sahne olacak. Fenerbahçe , ligde son 6 mücadelede sadece 1 kez kazanabildi ve zirvenin 17 puan gerisine düştü. Bu süreçte Vitor Pereira ile yollar ayrıldı, takım İsmail Kartal'a emanet edildi. Kartal, ilk maçına Antalyaspor karşısında çıktı ama hem 1-1 berabere kaldı hem de oyun olarak vasatı aşamadı. Sarı- Lacivertliler, bu akşam 12. adamını da arkasına alarak galibiyete uzanıp yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor.

    Fenerbahçe - Altay muhtemel 11'ler:

    Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Crespo, Samuel, Mesut, İrfan Can, Serdar Dursun

    Altay: Lis, Thaciano, Björkander, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Rodriguez, Kazımcan, Bamba

        Yıldızlar dönüyor

        Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları nedeniyle son Antalya maçında görev yapamayan Szalai, Berisha ve Crespo bu akşam takımdaki yerini alacak. Antalya karşısında sakatlanan Berke de görev yapabilecek. Ancak sakatlıkları süren Mert Hakan, Filip Novak ve Enner Valencia oynayamayacak. Henüz hazır hale gelemeyen kaleci Altay Bayındır da bu akşam kadroda yer alamayacak.

        Antalya'da 1 hafta kamp

        İsmail Kartal, göreve gelir gelmez kendisini yoğun bir fikstürde buldu. Antalya ile başlangıcı yapan tecrübeli çalıştırıcı, bugün Altay, hafta sonunda ise Sivas karşısına çıkacak. Bu mücadelenin ardından lige verilecek arayı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kartal'ın talebiyle Antalya'da 1 hafta kampa girecek. Bu süreçte başarılı hoca, takımıyla daha fazla zaman geçirme fırsatı bulacak.

        Altay'da 3 eksik

        İzmir ekibi, zorlu Fenerbahçe maçına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Orta sahanın vazgeçilmezi Poko, Gabon Milli Takımı'nda. Sakatlığı süren bir diğer orta saha oyuncusu Aka yok. Tedavisi süren Cebrail'in de bu akşam sahaya çıkması zor görünüyor. Bu arada daha önce kadro dışı bırakılan Tolga Ünlü, affedildi ve takıma katıldı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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