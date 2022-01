İspanyol basınından Galatasaray’la ile ilgili çok flaş bir iddia geldi! Cimbom’un hedefi Braithwaite

KALMAK İSTİYOR

BU sezon forma şansı bulmakta çok zorlanan Danimarkalı yıldızın takımda kalıp teknik direktör Xavi'ye kendisini ispat etmek istediği ancak yönetimin ayrılık kararı aldığı belirtiliyor. Habere göre Braithwaite'la ilgilenen takımlar arasına Galatasaray da katıldı. Diagne'nin sakatlığı, Mohamed'in Afrika Kupası'nda olması ve Halil'in kötü performansı sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın forvet transferini gündeme aldığı öğrenildi. Teknik direktör Domenec Torrent'in eski kulübü Barcelona ile sürekli temas halinde olduğu ve Braithwaite'la ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.