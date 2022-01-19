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    İspanyol basınından Galatasaray’la ile ilgili çok flaş bir iddia geldi! Cimbom’un hedefi Braithwaite

    Forvet transferini gündemine alan G.Saray’ın Martin Braithwaite’a kanca attığı iddia edildi. Barcelona ile yapılacak görüşmelerde Torrent’in de devreye gireceği öğrenildi

    Cimbom’un hedefi Braithwaite
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    Hatay önünde alınan 4-2'lik yenilginin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın gündemine her gün yeni bir isim giriyor. İspanyol basınına göre Sarı- Kırmızılılar, Barcelona formasını giyen Martin Braithwaite'la ilgileniyor.



    KALMAK İSTİYOR
    BU sezon forma şansı bulmakta çok zorlanan Danimarkalı yıldızın takımda kalıp teknik direktör Xavi'ye kendisini ispat etmek istediği ancak yönetimin ayrılık kararı aldığı belirtiliyor. Habere göre Braithwaite'la ilgilenen takımlar arasına Galatasaray da katıldı. Diagne'nin sakatlığı, Mohamed'in Afrika Kupası'nda olması ve Halil'in kötü performansı sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın forvet transferini gündeme aldığı öğrenildi. Teknik direktör Domenec Torrent'in eski kulübü Barcelona ile sürekli temas halinde olduğu ve Braithwaite'la ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.



    3 MAÇTA OYNADI
    Geçen sezon 18 milyon Euro karşılığında Leganes'ten Katalan devine geçen 30 yaşındaki futbolcu beklentilerin altında kaldı. Bu sezon La Liga'da 3 maçta forma giyebilen Braithwaite 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yeni transfer yapabilmesi için maaş bütçesini boşaltması gereken Barcelona yönetiminin Danimarkalı yıldızı kiralık olarak göndermek istediği belirtiliyor.

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