Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’a Barcelona’dan golcü! İspanyol medyası yazdı: Martin Braithwaite

4-2'lik Hatayspor yenilgisinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın gündemine her gün yeni bir isim giriyor. İspanyol basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Barcelona formasını giyen Martin Braithwaite'la ilgileniyor.
Bu sezon forma şansı bulmakta çok zorlanan Danimarkalı yıldızın takımda kalıp teknik direktör Xavi'ye kendisini ispat etmek istediği ancak yönetimin ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.
Habere göre Martin Braithwaite'la ilgilenen takımlar arasına Galatasaray da katıldı. Mbaye Diagne'nin sakatlığı, Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'nda olması ve Halil Dervişoğlu'nun kötü performansı sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın forvet transferini gündeme aldığı idda ediliyor.