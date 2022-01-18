Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’a Barcelona’dan golcü! İspanyol medyası yazdı: Martin Braithwaite

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 18 milyon Euro karşılığında Leganes'ten Katalan devine geçen 30 yaşındaki futbolcu beklentilerin altında kaldı.

Bu sezon La Liga'da sadece 3 maçta forma giyebilen Martin Braithwaite buna karşın 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yeni transfer yapabilmesi için maaş bütçesini boşaltması gereken Barcelona yönetiminin Danimarkalı yıldızı kiralık olarak göndermek istediği belirtiliyor.