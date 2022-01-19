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    • 19.01.2022 12:37
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    • 19.01.2022 12:44
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    Galatasaray'da büyük değişim! Dünyaca ünlü isim bugün İstanbul'a geliyor... Martial, Fabinho, Bernardo Silva'yı keşfetmişti

    SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'da Fatih Terim sonrası esmeye başlayan değişim rüzgarları sürüyor. Florya'daki geniş çaplı yenileme operasyonu sonrası futbol şubesini de profesyonel bir isme bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar ünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos bugün İstanbul'a getiriyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’da değişim! İstanbul’a geliyor

    Fatih Terim döneminin sona ermesinden sonra futbolda geniş çaplı değişimin startını veren Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor.



    Futbol şubesini profesyonel bir ismi bağlamak isteyen Başkan Burak Elmas'ın bizzat görüştüğü dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos bugün İstanbul'a geliyor.



    Saat 17.00'te İstanbul'da olması beklenen Portekizli Campos, Başkan Elmas'la bir araya gelecek ve ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek.
    Yarın da Kasımpaşa maçını Nef Stadı'nda izleyecek olan Luis Campos'a sportif direktörlük için teklif yapılacak. Çok önemli bir kariyere sahip olan Campos eğer bu teklifi kabul etmezse sezon sonuna kadar danışman olarak Galatasaray'a destek vermesi gündeme gelecek.



        Son olarak Lille'le görev yapan Campos, Fransız ekibinin yaşadığı tarihi şampiyonluğun mimarlarından birisi olmuştu. Daha önce Monaco'da sportif direktörlük, Real Madrid'de ise scout şefliği görevlerinde de bulunan Luis Campos keşfettiği önemli yıldızlarla tüm dünyada adını duyurmuş bir isim.



        Campos, 2013-2018 arası görev yaptığı Monaco'ya 337 milyon Euro, 2018-2020 arası çalıştığı Lille'e de 170 milyon Euro kazandırdı. 57 yaşındaki futbol adamı Martial, Lemar, Fabinho, Bernardo Silva, Kondogbia, James Rodriguez, Pepe, Osimhen ve Rafa Leao gibi yıldızların yüksek bedelli satışları ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.



        Luis Campos'un Başkan Burak Elmas'la yapacağı görüşme ve Galatasaray'da nasıl bir görev alacağı büyük bir merakla bekleniyor.

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