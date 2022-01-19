Galatasaray'da büyük değişim! Dünyaca ünlü isim bugün İstanbul'a geliyor... Martial, Fabinho, Bernardo Silva'yı keşfetmişti





Saat 17.00'te İstanbul'da olması beklenen Portekizli Campos, Başkan Elmas'la bir araya gelecek ve ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek.

Yarın da Kasımpaşa maçını Nef Stadı'nda izleyecek olan Luis Campos'a sportif direktörlük için teklif yapılacak. Çok önemli bir kariyere sahip olan Campos eğer bu teklifi kabul etmezse sezon sonuna kadar danışman olarak Galatasaray'a destek vermesi gündeme gelecek.