Fenerbahçe sakat sakat transfer etmişti! Diego Perotti 417 gündür kayıp

Ali Koç'un başkanlık döneminde transferde büyük hatalara imza atan Fenerbahçe'nin ne çok ses getiren yanlışlarından birisi Diego Perotti hamlesiydi... Geçtiğimiz sezon başında hakkında çıkan "müzmin sakat" iddialarına rağmen Roma'dan transfer edilen Arjantinli yıldız büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
Uzun süredir dizinde ve aşil tendonunda yaşadığı sakatlıklar nükseden Perotti, Fenerbahçe formasıyla sadece 4 kez sahaya çıkabilmişti. Aylar süren tedavisinin ardından bir türlü sahalara geri dönüş yapamayan 33 yaşındaki futbolcuyla geçtiğimiz sezon sonunda masaya oturan Fenerbahçe yönetimi karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmişti.
Sadece 4 maçta forma giymesine rağmen yaklaşık 2 milyon Euro kazanarak Sarı-Lacivertliler'le 31 Ağustos'ta yollarını ayıran tecrübeli futbolcuyu hiçbir kulüp transfer etmedi.