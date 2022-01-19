Fenerbahçe sakat sakat transfer etmişti! Diego Perotti 417 gündür kayıp





Bu sıralar ismi İspanyol ekibi Cadiz'le ismi anılan Diego Perotti tam 417 gündür futboldan uzak... Son olarak 29 Kasım 2020'de Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinde forma giyen Arjantinli futbolcunun sahalara ne zaman ve hangi takımla döneceği belirsizliğini koruyor.

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