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    • Spor
    • 19.01.2022 12:17
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    • 19.01.2022 12:17
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    Fenerbahçe sakat sakat transfer etmişti! Diego Perotti 417 gündür kayıp

    SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Geçtiğimiz sezon sakat iddialarına rağmen Fenerbahçe'ye transfer edilen ve sadece 4 maçta forma giymesine rağmen cebine 2 milyon euro koyan Diego Perotti, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra kulüp bulamadı. Arjantinli isim tam 417 gündür hiçbir takımda forma giyemiyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener sakat sakat transfer etmişti! 417 gündür...

    Ali Koç'un başkanlık döneminde transferde büyük hatalara imza atan Fenerbahçe'nin ne çok ses getiren yanlışlarından birisi Diego Perotti hamlesiydi... Geçtiğimiz sezon başında hakkında çıkan "müzmin sakat" iddialarına rağmen Roma'dan transfer edilen Arjantinli yıldız büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.



    Uzun süredir dizinde ve aşil tendonunda yaşadığı sakatlıklar nükseden Perotti, Fenerbahçe formasıyla sadece 4 kez sahaya çıkabilmişti. Aylar süren tedavisinin ardından bir türlü sahalara geri dönüş yapamayan 33 yaşındaki futbolcuyla geçtiğimiz sezon sonunda masaya oturan Fenerbahçe yönetimi karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmişti.



    Sadece 4 maçta forma giymesine rağmen yaklaşık 2 milyon Euro kazanarak Sarı-Lacivertliler'le 31 Ağustos'ta yollarını ayıran tecrübeli futbolcuyu hiçbir kulüp transfer etmedi.



        Bu sıralar ismi İspanyol ekibi Cadiz'le ismi anılan Diego Perotti tam 417 gündür futboldan uzak... Son olarak 29 Kasım 2020'de Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinde forma giyen Arjantinli futbolcunun sahalara ne zaman ve hangi takımla döneceği belirsizliğini koruyor.

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