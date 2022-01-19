Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Meyer'i götür Schulz'u getir

Sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile anlaşan ve gelecek sezon takımın başına geçecek hocanın henüz netleşmemesi sebebiyle transferde adımlarını ağır atan Fenerbahçe, bir taşla iki kuş vurmak istiyor.
Savunmanın soluna sezon başında da takviye yapmak isteyen ve bu bölge için Borussia Dortmund'dan Nico Schulz ile temaslarda bulunan Fenerbahçe yönetimi, geçen yaz mutlu sona ulaşamadığı eski gözdesi için yeniden atağa kalkmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe yönetiminin, birçok transfer gerçekleştirdiği Rogon menajerlik şirketinin oyuncusu olan Schulz için özel bir transfer stratejisi belirlediği öğrenildi.
MEYER'İ GÖTÜR SCHULZ'U GETİR
Sezon başında Mergim Berisha ile birlikte Rogon menajerlik şirketinden transfer edilen Max Meyer'den beklediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, Rogon'a bu kez "Meyer'i götür, Nico Schulz'u getir" teklifinde bulunacak.
Fenerbahçe bu planın işlemesi ve Meyer'in gönderilmesi halinde yabancı kontenjanında da yer açıp yeni yabancı transferine lisans çıkarma imkanı yakalamış olacak.