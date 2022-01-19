Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Meyer'i götür Schulz'u getir

Sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile anlaşan ve gelecek sezon takımın başına geçecek hocanın henüz netleşmemesi sebebiyle transferde adımlarını ağır atan Fenerbahçe, bir taşla iki kuş vurmak istiyor.

Savunmanın soluna sezon başında da takviye yapmak isteyen ve bu bölge için Borussia Dortmund'dan Nico Schulz ile temaslarda bulunan Fenerbahçe yönetimi, geçen yaz mutlu sona ulaşamadığı eski gözdesi için yeniden atağa kalkmaya hazırlanıyor.