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    • Spor
    • 19.01.2022 12:42
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    • 19.01.2022 12:42
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    Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Meyer'i götür Schulz'u getir

    Son dakika transfer bombası patlıyor. Ara transferde henüz sessizliğini koruyan Fenerbahçe, sezon başında da savunmanın solu için istediği Borussia Dortmundlu Nico Schulz için yeniden nabız yoklamaya başladı. Sarı-Lacivertliler, Schulz'un menajerliğini üstlenen Rogon şirketine Alman sol bekle ilgili flaş bir öneride bulundu. Sezon başında Mergim Berisha ile birlikte Rogon menajerlik şirketinden transfer edilen Max Meyer'den beklediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, Rogon'a bu kez "Meyer'i götür, Nico Schulz'u getir" teklifinde bulunacak.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den flaş hamle! Meyer’i götür Schulz’u getir

    Sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile anlaşan ve gelecek sezon takımın başına geçecek hocanın henüz netleşmemesi sebebiyle transferde adımlarını ağır atan Fenerbahçe, bir taşla iki kuş vurmak istiyor.

    Savunmanın soluna sezon başında da takviye yapmak isteyen ve bu bölge için Borussia Dortmund'dan Nico Schulz ile temaslarda bulunan Fenerbahçe yönetimi, geçen yaz mutlu sona ulaşamadığı eski gözdesi için yeniden atağa kalkmaya hazırlanıyor.

    Fenerbahçe yönetiminin, birçok transfer gerçekleştirdiği Rogon menajerlik şirketinin oyuncusu olan Schulz için özel bir transfer stratejisi belirlediği öğrenildi.

    MEYER'İ GÖTÜR SCHULZ'U GETİR
    Sezon başında Mergim Berisha ile birlikte Rogon menajerlik şirketinden transfer edilen Max Meyer'den beklediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, Rogon'a bu kez "Meyer'i götür, Nico Schulz'u getir" teklifinde bulunacak.

    Fenerbahçe bu planın işlemesi ve Meyer'in gönderilmesi halinde yabancı kontenjanında da yer açıp yeni yabancı transferine lisans çıkarma imkanı yakalamış olacak.

        Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 28 yaşındaki Nico Schulz için Fenerbahçe yönetimi ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Dortmund'un kapısını çalmayı düşünüyor.

        Dortmund'un 2019 yılında 25 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Schulz, bu sezon Alman ekibinde 11 maçta görev yaptı. Nico Schulz 12 kez de Alman Milli Takımı formasını giydi.
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