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    • Spor
    • 19.01.2022 12:16
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    • 19.01.2022 12:36
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    Beşiktaş'ın Adem Ljajic ile imtihanı

    Beşiktaş haberleri... Siyah-Beyazlılar Adem Ljajic'i göndermek istese de yüksek maliyeti nedeniyle kimse almak istemiyor. Güncel piyasa değeri 2.3 milyon Euro olan Ljajic bu sezon hiçbir maçta oynamadı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özle Haber | Ljajic gerçekleri!

    Beşiktaş, devre arasında Sırp yıldızdan kurtulmak istiyor. Ancak sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncudan kurtulmak öyle kolay görünmüyor.

    Siyah-Beyazlılar'da geldiği günden beri bir türlü istikrarı yakalayamayan ve Sergen Yalçın döneminde kadro dışı bırakılan Adem Ljajic ile ilgili son gelişmeler şaşırtıcı düzeyde.

    Ljajic, sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan alacağı 1.6 milyon Euro'nun; 800 bin Euro'sunu Beşiktaş'tan, 500 bin Euro'sunu Başakşehir'den talep etti. 300 bin Euro'yu da bırakacağını söyledi.

        Beşiktaş teklifi kabul etmedi. Başakşehir de transferi askıya aldı. Güncel piyasa değeri 2.3 milyon Euro olan Adem Ljaic bu sezon hiçbir maçta forma giymedi.

        Siyah-Beyazlı formayla 73 maça çıkan tecrübeli oyuncu 16 gol atarken 22 de asiste imza attı. Kariyerinde ise 391 karşılaşmada 82 gol ve 77 asist üretti.
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