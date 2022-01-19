Beşiktaş'ın Adem Ljajic ile imtihanı

Beşiktaş, devre arasında Sırp yıldızdan kurtulmak istiyor. Ancak sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncudan kurtulmak öyle kolay görünmüyor.
Siyah-Beyazlılar'da geldiği günden beri bir türlü istikrarı yakalayamayan ve Sergen Yalçın döneminde kadro dışı bırakılan Adem Ljajic ile ilgili son gelişmeler şaşırtıcı düzeyde.
Ljajic, sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan alacağı 1.6 milyon Euro'nun; 800 bin Euro'sunu Beşiktaş'tan, 500 bin Euro'sunu Başakşehir'den talep etti. 300 bin Euro'yu da bırakacağını söyledi.