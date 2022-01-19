Yusuf Yazıcı transferinde CSKA Moskova'dan 'Nataşa' skandalı! Özür dileyip paylaşımı sildiler





CSKA Moskova TV Genel Yayın Yönetmeni Katerina Kirilcheva, "Medya grubumuzun yayınladığı sunum videosu için içtenlikle özür dilerim. Başlangıçta tamamen farklı bir senaryo planlandı ve onaylandı. Ancak oyuncunun varlığı olmadan uygulanamadı. Zamanın az olması nedeniyle böyle bir fikir ortaya atıldı ve açıkça görüldüğü üzere uygunsuz ve saldırgan bulundu. Bir kez daha taraftarlanmızdan, özellikle kadınlardan ve Yusuf'tan özür diliyoruz." denildi.

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