Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.01.2022 21:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2022 21:38
    ABONE OL

    Yusuf Yazıcı transferinde CSKA Moskova'dan 'Nataşa' skandalı! Özür dileyip paylaşımı sildiler

    Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın sosyal medyadaki duyuru videosunda 'Nataşa' skandalı yaşandı. Tepkiyle karşılanan paylaşımın ardından CSKA Moskova'dan özür geldi.

    Yusuf Yazıcı transferinde ’Nataşa’ skandalı

    CSKA Moskova, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

    Açıklamanın ardından sosyal medyada transfer duyurusu yapan Rus ekibi büyük bir skandalın altına da imza atmış oldu.

    CSKA Moskova milli futbolcunun transferi için hazırladığı videoda, Yusuf Yazıcı'yla Instagram'dan üzerinden yapılan bir mesajlaşma mizanseni yapıldı.



    Görüntülerde CSKA Moskova'nın transfer için Yusuf Yazıcı'ya sürekli mesaj attığı, yıldız futbolcunun ise cevap vermediği görülüyor.

    Ancak CSKA Moskova cephesinin "Yusuf, burası Rusya. Bir sürü Nataşa var" yazmasının ardından Yusuf Yazıcı sözde "Yoldayım, 5 dakika" yanıtını veriyor.



    ÖZÜR DİLEYİP PAYLAŞIMI SİLDİLER
    CSKA Moskova, transfer tanıtımında "Yusuf, burası Rusya! Burada birçok Natasha var!" yazısını yazdı. Ancak bu açıklama nedeniyle daha sonra CSKA Moskova'dan özür geldi.



        CSKA Moskova TV Genel Yayın Yönetmeni Katerina Kirilcheva, "Medya grubumuzun yayınladığı sunum videosu için içtenlikle özür dilerim. Başlangıçta tamamen farklı bir senaryo planlandı ve onaylandı. Ancak oyuncunun varlığı olmadan uygulanamadı. Zamanın az olması nedeniyle böyle bir fikir ortaya atıldı ve açıkça görüldüğü üzere uygunsuz ve saldırgan bulundu. Bir kez daha taraftarlanmızdan, özellikle kadınlardan ve Yusuf'tan özür diliyoruz." denildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Spor Yusuf Yazıcı transferinde CSKA Moskova'dan 'Nataşa' skandalı! Özür dileyip paylaşımı sildiler
            SON DAKİKA