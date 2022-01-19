Yusuf Yazıcı transferinde CSKA Moskova'dan 'Nataşa' skandalı! Özür dileyip paylaşımı sildiler

CSKA Moskova, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.
Açıklamanın ardından sosyal medyada transfer duyurusu yapan Rus ekibi büyük bir skandalın altına da imza atmış oldu.
CSKA Moskova milli futbolcunun transferi için hazırladığı videoda, Yusuf Yazıcı'yla Instagram'dan üzerinden yapılan bir mesajlaşma mizanseni yapıldı.
Görüntülerde CSKA Moskova'nın transfer için Yusuf Yazıcı'ya sürekli mesaj attığı, yıldız futbolcunun ise cevap vermediği görülüyor.
Ancak CSKA Moskova cephesinin "Yusuf, burası Rusya. Bir sürü Nataşa var" yazmasının ardından Yusuf Yazıcı sözde "Yoldayım, 5 dakika" yanıtını veriyor.
ÖZÜR DİLEYİP PAYLAŞIMI SİLDİLER
CSKA Moskova, transfer tanıtımında "Yusuf, burası Rusya! Burada birçok Natasha var!" yazısını yazdı. Ancak bu açıklama nedeniyle daha sonra CSKA Moskova'dan özür geldi.