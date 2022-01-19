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    • Spor
    • 19.01.2022 11:49
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    • 19.01.2022 11:49
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    Özel Haber I Trabzonspor'un Kaan Ayhan planı!

    Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Transferlerde fırtına estiren Trabzonspor'da Kouassi, Edin Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan transferlerinin ardından sıra stopere geldi. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için rotayı tekrar yerliye çeviren Fırtına, Sassuolo’nun bırakmaya yanaşmadığı Kaan Ayhan için son bir yoklama yapılacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Trabzonspor’un Kaan Ayhan planı!

    Süper Lig lideri Trabzonspor devre arası transferinde önemli isimleri kadrosuna kattı. Bordo-Mavililer, Edin Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan ve Kouassi gibi yıldızları kadrosuna katmayı başardı.

    Bordo-Mavililer, stoper transferinde ise acele etmiyor. Yönetim, Giresun ve Galatasaray maçları sonrası lige ara verileceği için stoper transferinde zaman kazanmak istiyor…

    Bunun asıl nedeni ise Sassuolo'nun stoperi Kaan AyhanTrabzonspor'un asıl hedefi milli yıldızı bonservisiyle kadroya katmak… Elinde 7 stoper olan İtalyan ekibinin transfer sezonunun sonlarına doğru inadından vazgeçmesi bekleniyor.

        Kapıyı 8 milyon Euro'dan açan Sassuolo'nun indirime gitmesi bekleniyor. Trabzonspor, Kaan Ayhan transferini sonuna kadar zorlayacak. Ancak aksi bir durum olursa rota Brezilyalı yıldıza kayacak.

        Kadrosunda Brezilyalı stoper Vitor Hugo ve sağ bek Peres'i bulunduran Karadeniz Fırtınası, Flamengo'nun sağ stoperi Rodrigo Caio'yu alarak savunmayı aynı dili konuşan isimlerden oluşturmak istiyor.

        Trabzonspor Yönetimi'nin birkaç gün içinde stoper transferi konusunda hamle yapması bekleniyor.
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