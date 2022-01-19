Özel Haber I Trabzonspor’un Kaan Ayhan planı!

Süper Lig lideri Trabzonspor devre arası transferinde önemli isimleri kadrosuna kattı. Bordo-Mavililer, Edin Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan ve Kouassi gibi yıldızları kadrosuna katmayı başardı.
Bordo-Mavililer, stoper transferinde ise acele etmiyor. Yönetim, Giresun ve Galatasaray maçları sonrası lige ara verileceği için stoper transferinde zaman kazanmak istiyor…
Bunun asıl nedeni ise Sassuolo'nun stoperi Kaan Ayhan… Trabzonspor'un asıl hedefi milli yıldızı bonservisiyle kadroya katmak… Elinde 7 stoper olan İtalyan ekibinin transfer sezonunun sonlarına doğru inadından vazgeçmesi bekleniyor.