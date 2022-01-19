Özel Haber I Trabzonspor’un Kaan Ayhan planı!

Kapıyı 8 milyon Euro'dan açan Sassuolo'nun indirime gitmesi bekleniyor. Trabzonspor, Kaan Ayhan transferini sonuna kadar zorlayacak. Ancak aksi bir durum olursa rota Brezilyalı yıldıza kayacak.

Kadrosunda Brezilyalı stoper Vitor Hugo ve sağ bek Peres'i bulunduran Karadeniz Fırtınası, Flamengo'nun sağ stoperi Rodrigo Caio'yu alarak savunmayı aynı dili konuşan isimlerden oluşturmak istiyor.

Trabzonspor Yönetimi'nin birkaç gün içinde stoper transferi konusunda hamle yapması bekleniyor.