BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal, yeni teknik direktörü Önder Karaveli ile uçuşa geçti! 7 haftada 6 sıra yükselten performans

Beşiktaş'ta Önder Karaveli fırtınası… Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılması sonrası Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna önce geçici olarak oturan, ardından ise takımın resmen hocası olan Karaveli, kısa süre içinde Siyah-Beyazlı kulüpte farkını hissettirdi.