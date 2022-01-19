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Haberler Spor BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal, yeni teknik direktörü Önder Karaveli ile uçuşa geçti! 7 haftada 6 sıra yükselten performans

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal, yeni teknik direktörü Önder Karaveli ile uçuşa geçti! 7 haftada 6 sıra yükselten performans

Beşiktaş'ta adeta Önder Karaveli fırtınası esiyor! Takımı 15. hafta sonunda 21 puanla 9. sırada devralan Önder Karaveli, Karagümrük galibiyetiyle Siyah-Beyazlılar'ı maç fazlasıyla 3. sıraya çıkarmayı başardı. Beşiktaş yönetiminin sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Önder Karaveli'nin bu performansını sürdürmesi halinde yeni kontrat alabileceği belirtiliyor.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
19.01.2022 10:45 - Son Güncelleme: 19.01.2022 10:48
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal, yeni teknik direktörü Önder Karaveli ile uçuşa geçti! 7 haftada 6 sıra yükselten performans

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Beşiktaş, yeni teknik direktörü Önder Karaveli ile çıkışını sürdürüyor.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal, yeni teknik direktörü Önder Karaveli ile uçuşa geçti! 7 haftada 6 sıra yükselten performans

Takımı 15. hafta sonunda 21 puanla 9. sırada devralan Karaveli, Karagümrük galibiyetiyle Siyah-Beyazlılar'ı maç fazlasıyla 3. sıraya çıkarmayı başardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal, yeni teknik direktörü Önder Karaveli ile uçuşa geçti! 7 haftada 6 sıra yükselten performans

Beşiktaş'ta Önder Karaveli fırtınası… Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılması sonrası Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna önce geçici olarak oturan, ardından ise takımın resmen hocası olan Karaveli, kısa süre içinde Siyah-Beyazlı kulüpte farkını hissettirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal, yeni teknik direktörü Önder Karaveli ile uçuşa geçti! 7 haftada 6 sıra yükselten performans

Beşiktaş'ı 15. hafta sonunda 21 puanla 9. sırada devralan Önder Karaveli, Siyah-Beyazlı takımın başında çıktığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal, yeni teknik direktörü Önder Karaveli ile uçuşa geçti! 7 haftada 6 sıra yükselten performans

7 maçta topladığı 14 puanla Beşiktaş'a bu süreçte puan cetvelinde tam 6 sıra birden atlatıp, maç fazlasıyla takımını 3. sıraya çıkardı.

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