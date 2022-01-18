İspanyol hoca ile yapılan sözleşmenin ayrıntılarını takvim ortaya çıkardı! Torrent'e piyango vurmuş





KAFADA ÇILGIN SORULAR

Gelelim bonuslara... Şampiyonluk halinde 200 bin Euro, ligi ikinci, üçüncü veya dördüncü bitirmesi halinde ise 50 bin Euro bonus alacak. 4. sırada yer alma bonusu ise Galatasaray tarihinde bir ilk olacak. Avrupa Kupası'nde tur atlanılması halinde de ekstra bonuslar verilecek. Torrent'in 1. yardımcısı 20 bin Euro aylık, 2. yardımcısı ise 13 bin 200 Euro aylık alacak. Avrupa'da hiç takım çalıştırmamış, sadece New York City ve Flamengo macereları olan bir teknik adamla böyle bir sözleşme yapılması ise kafalarda soru işaretleri bırakıyor.

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