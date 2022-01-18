Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili flaş karar: Sezon sonuna kadar olan alacağı ailesine ödenecek!

İttifak Holding Konyaspor, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın sözleşmede sezon sonuna kadar olan ücreti ailesine ödeyecek.
Yeşil-beyazlı kulüp yönetimi, 11 Ocak Salı günü geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın, bu sezon sonuna kadar sözleşmesinde yer alan ücreti ailesine ödeme kararı aldı.
3 YILLIĞINA UZATMIŞTI
Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giydi. Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor'a transfer oldu.