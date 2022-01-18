Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili flaş karar: Sezon sonuna kadar olan alacağı ailesine ödenecek!

Çalık'ın sevilen bir kişilik olduğuna değinen Kılca, "Ahmet, herkesi üzerek gitti. Anısını ölümsüzleştirmek için Akabe Mahallemizdeki 9 bin metrekaresi tamamlanan toplamda 31 bin metrekarelik bu parka Karatay Belediyesi olarak 'Ahmet Çalık' ismini verme kararı aldık." ifadelerini kullandı

Kılca, parkın spor kompleksleriyle gençlerin hizmetine sunulacağını ifade ederek, "Çocuk oyun grubu, halı sahası, basketbol sahaları da var. İnşallah buralarda nice Ahmet Çalık'lar çıkacaktır." dedi.