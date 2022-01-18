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    • Spor
    • 18.01.2022 08:46
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    • 18.01.2022 08:56
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    Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili flaş karar: Sezon sonuna kadar olan alacağı ailesine ödenecek!

    Son dakika haberi! İttifak Holding Konyaspor, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın sözleşmede sezon sonuna kadar olan ücreti ailesine ödeyecek.

    AJANSLAR
    Konyaspor’dan flaş Ahmet Çalık kararı!

    İttifak Holding Konyaspor, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın sözleşmede sezon sonuna kadar olan ücreti ailesine ödeyecek.

    Yeşil-beyazlı kulüp yönetimi, 11 Ocak Salı günü geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın, bu sezon sonuna kadar sözleşmesinde yer alan ücreti ailesine ödeme kararı aldı.



    3 YILLIĞINA UZATMIŞTI
    Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giydi. Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor'a transfer oldu.

        Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.

        ADI PARKA VERİLDİ
        Trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın ismi, Karatay Belediyesinin ilçeye kazandırdığı parka verildi.

        Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen Ahmet Çalık'ın vefatının ardından Konya'da hüzün sürüyor. Şehirdeki dijital panolarda, merhum futbolcunun fotoğrafı "rahmetle ve duayla" yazısıyla sergileniyor.

        Spor camiasının yanı sıra öğrencisinden esnafına kadar her kesimden insanın yas tuttuğu kentte Karatay Belediyesi, Çalık'ın adının yaşatılması için çalışma başlattı.

        Belediye Meclisi, kent merkezinde yapımı süren 31 bin metrekare büyüklükteki "yeşil kuşak" parkına Ahmet Çalık'ın adını vermeyi kararlaştırdı.

        Yeşil alanları, tartan pist yürüyüş yolu, kafeterya, suni çim sahası ve dinlenme alanlarıyla park, şehir sakinlerine hizmet verecek.

        "İNŞALLAH BURALARDA NİCE AHMET ÇALIK'LAR ÇIKACAKTIR"
        Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konyaspor'un değerli bir oyuncusunu kaybetmesiyle büyük acı yaşadıklarını söyledi.

            Çalık'ın sevilen bir kişilik olduğuna değinen Kılca, "Ahmet, herkesi üzerek gitti. Anısını ölümsüzleştirmek için Akabe Mahallemizdeki 9 bin metrekaresi tamamlanan toplamda 31 bin metrekarelik bu parka Karatay Belediyesi olarak 'Ahmet Çalık' ismini verme kararı aldık." ifadelerini kullandı

            Kılca, parkın spor kompleksleriyle gençlerin hizmetine sunulacağını ifade ederek, "Çocuk oyun grubu, halı sahası, basketbol sahaları da var. İnşallah buralarda nice Ahmet Çalık'lar çıkacaktır." dedi.

            Mahalle sakini gençlerden Mücahit Acıbadem de futbolcunun ölüm haberini duyduğunda çok büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Belediye çok güzel bir iş yapmış, unutulmayacak. Ahmet Çalık ismini yaşatacak. İnşallah buradaki spor komplekslerinden daha nice Ahmet Çalık'lar çıkar. Futbolcu olmayı çok istedim ancak olmadı ama gençlerden Ahmet'ler çıkar inşallah." diye konuştu.

            Doğuş Mahallesi'nden gelen gençlerden birinin Kılca'ya "Bizim mahalledeki yapılan parka da Ahmet Çalık'ın adını verebilir misiniz?" diye seslenmesi çevredekileri duygulandırdı.

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            Haberler Spor Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili flaş karar: Sezon sonuna kadar olan alacağı ailesine ödenecek!
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