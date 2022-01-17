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    • Spor
    • 17.01.2022 18:08
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    • 17.01.2022 18:20
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    Özel haber... Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent ne kadar alıyor? Sözleşme detayları belli oldu

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Fatih Terim ile yollar ayrılmış yerine ise Pep Guardiola'nın yardımcılarından Domenec Torrent gelmişti. Torrent Galatasaray ile dün çıktığı ilk maçında 4-2 yenildi. İlk maçında eleştirilen Torrent'in Galatasaray'dan ne kadar maaş aldığı da belli oldu. İşte takvim.com.tr'nin duyurduğu Domenec Torrent'in sözleşme detayları.

    takvim.com.tr
    Tunç Özgen
    Özel haber | Torrent’in sözleşmesi belli oldu

    İlk 5 ay 225 bin Euro aylık alacak. Yarım sezonun maliyeti 1 milyon 125 bin Euro'yu bulacak. Gelecek sezon ise 1 yıl için 1.5 milyon Euro kazanacak. Şampiyonluk halinde 200 bin Euro, ligi dördüncü bitirmesi halinde de 50 bin Euro bonus kazanacak.

    Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent'in maliyetinin çok uygun olduğu belirtilmişti.

    Hatta İspanyol teknik adamın 1.5 yıllık maliyetinin 1.5 milyon Euro olduğu iddia edilmişti. Ancak TAKVİM, Torrent'in ve yardımcılarının sözleşme detaylarına ulaştı…

        SÖZLEŞME 1.5+1 YIL
        Torrent'in yarım sezonluk parası 5 ay boyunca 225 bin Euro aylık olarak ödenecek. Yani yarım sezonluk maliyeti 1 milyon 125 bin Euro'yu bulacak.

        Gelecek sezon ise 1.5 milyon Euro net ücret alacak. Ve 1 yıl da sözleşme opsiyonu bulunacak. 6 bin Euro'luk da ev kirası da kulüp tarafından ödenecek.

        GELELİM BONUSLARA…
        Şampiyonluk halinde 200 bin Euro, 2., 3. veya 4.bitirmesi halinde ise 50 bin Euro bonus alacak. 4. Bitirme bonusu ise Galatasaray tarihinde bir ilk. Avrupa Kupası'nde tur atlanılması halinde de ekstra bonuslar olacak Torrent'in 1. Yardımcısı 20 bin Euro aylık, 2. Yardımcısı ise 13 bin 200 Euro aylık alacak.
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            Haberler Spor Özel haber... Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent ne kadar alıyor? Sözleşme detayları belli oldu
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