Özel haber... Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent ne kadar alıyor? Sözleşme detayları belli oldu

İlk 5 ay 225 bin Euro aylık alacak. Yarım sezonun maliyeti 1 milyon 125 bin Euro'yu bulacak. Gelecek sezon ise 1 yıl için 1.5 milyon Euro kazanacak. Şampiyonluk halinde 200 bin Euro, ligi dördüncü bitirmesi halinde de 50 bin Euro bonus kazanacak.
Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent'in maliyetinin çok uygun olduğu belirtilmişti.
Hatta İspanyol teknik adamın 1.5 yıllık maliyetinin 1.5 milyon Euro olduğu iddia edilmişti. Ancak TAKVİM, Torrent'in ve yardımcılarının sözleşme detaylarına ulaştı…