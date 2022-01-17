Özel haber... Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent ne kadar alıyor? Sözleşme detayları belli oldu

GELELİM BONUSLARA…

Şampiyonluk halinde 200 bin Euro, 2., 3. veya 4.bitirmesi halinde ise 50 bin Euro bonus alacak. 4. Bitirme bonusu ise Galatasaray tarihinde bir ilk. Avrupa Kupası'nde tur atlanılması halinde de ekstra bonuslar olacak Torrent'in 1. Yardımcısı 20 bin Euro aylık, 2. Yardımcısı ise 13 bin 200 Euro aylık alacak.