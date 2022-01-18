Fenerbahçe kaleyi Serdar Kulbilge'nin oğlu Bartu Kulbilge'ye teslim ediyor

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında belinden sakatlanan kaleci Berke Özer'in durumu henüz netlik kazanmadı. Teknik heyet ise Osman Ertuğrul Çetin'e ve geçmişte Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Serdar Kulbilge'nin oğlu Bartu Kulbilge'ye 'hazır ol' mesajı yolladı.
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 22. haftasında yarın Altay ile oynanacak maç öncesi kaledeki belirsizlik sürüyor.
Altay Bayındır'ın henüz iyileşmemesine ek olarak Antalyaspor maçında Berke Özer'in belinden sakatlanması ve durumunun henüz netleşmemesi sebebiyle Sarı-Lacivertli takımda büyük bir kaleci sorunu yaşanıyor.