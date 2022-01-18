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    • Spor
    • 18.01.2022 15:11
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    • 18.01.2022 15:16
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    Fenerbahçe kaleyi Serdar Kulbilge'nin oğlu Bartu Kulbilge'ye teslim ediyor

    Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertlilerde Altay Bayındır'dan sonra Berke Özer'in de sakatlanması sonrası Serdar Kulbilge'nin evladı Bartu Kulbilge'ye fırsat doğdu. Sarı Kanarya'nın kaledeki boşluğu doldurmak için Kulbilge'yle temasa geçtiği öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Eski Fenerli’nin oğluna ’hazır ol’ emri!

    Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında belinden sakatlanan kaleci Berke Özer'in durumu henüz netlik kazanmadı. Teknik heyet ise Osman Ertuğrul Çetin'e ve geçmişte Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Serdar Kulbilge'nin oğlu Bartu Kulbilge'ye 'hazır ol' mesajı yolladı.

    Fenerbahçe'de Süper Lig'in 22. haftasında yarın Altay ile oynanacak maç öncesi kaledeki belirsizlik sürüyor.

    Altay Bayındır'ın henüz iyileşmemesine ek olarak Antalyaspor maçında Berke Özer'in belinden sakatlanması ve durumunun henüz netleşmemesi sebebiyle Sarı-Lacivertli takımda büyük bir kaleci sorunu yaşanıyor.

        Berke'nin Altay maçına yetişmemesi halinde ise kalede genç file bekçilerinden Osman Ertuğrul Çetin ya da Bartu Kulbilge Fenerbahçe'nin kalesini koruyacak.

        Fenerbahçe'de 2005-2008 yılları arasında kalecilik yapan Serdar Kulbilge'nin oğlu olan Bartu Kulbilge, Altay maçında süre alması halinde ise babasının izinden giderek Sarı-Lacivertli formayı A takım düzeyinde ilk kez terletecek.

        Teknik heyetin Berke'nin durumunun belirsizliği sebebiyle 'hazır olun' mesajı yolladığı Bartu ve Osman Ertuğrul ile kaleci antrenörü Haluk Kaplan'ın yakından ilgelindeği ve iki ismi Altay maçına özel olarak hazırladığı öğrenildi.
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            Haberler Spor Fenerbahçe kaleyi Serdar Kulbilge'nin oğlu Bartu Kulbilge'ye teslim ediyor
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