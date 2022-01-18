Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Kartal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Benim hayatımın çok önemli bir parçası Fenerbahçe'de, ikinci kez bana bu görevi layık gören Sayın Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum.

Başkanımız, beni aradığında hiç tereddüt etmeden ilk günkü gibi büyük coşku ve heyecanla buluşmaya gittim. Başkanımız bana giden teknik direktörle ilgili yaşanan süreci, benden bekleneni açık açık anlattı. Ben de sorumluluk alacağımı söyledim. Hayatımın büyük bir bölümünü bu camiaya verdim ve vermeye hazır bir insanım. Bu yüzden görevi kabul ettim.

"TAKIMIN MENTAL DURUMU İYİ DEĞİL"

7-8 gündür takımla beraberim. Oyuncularımızın mental olarak iyi olmadığını gördüm. Yetenekleri ile mental seviyeleri aynı durumda değil. Oyuncularımızı mental olarak yukarıya çıkarmak için ben ve ekibim çalışıyoruz.

"MAÇLARI İZLERKEN ÜZÜLÜYORDUM"

Taraftarlarımız zaman zaman haklı olarak tepki gösterdiler. Taraftarlarımız her zaman haklıdır. Onlar varsa biz de varız. Fenerbahçe'ye gelmeden önce maçları izlerken üzülüyordum. Bu takımın daha fazlasını yapabileceğini biliyordum.

"TAKIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK"

Tamam, eyvallah 17 puan gerideyiz ama matematiksel olarak hala şansımız var. 3 kulvarda yarış halindeyiz. Yarın oynanacak maçı milat olarak görüyorum. Taraftarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar bizi desteklesin. Çok şeyin kısa zaman içinde değişeceğine inanıyorum. Bugün birlik ve beraberlik olma günü.

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

En büyük sorunum zaman. Zamanla yarışıyorum. Biraz zaman fırsatımız olsaydı, bunu fırsata çevirebilirdik. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Samandıra'da geçirdiğim 7 günde yaptığım toplantılarda oyuncularımdan pozitif elektrik aldım. Her şeyi hemen değiştiremeyebilirim, zamana ihtiyacım var..

İSMAİL KARTAL DÖNÜŞ TARİHLERİNİ AÇIKLADI

Altay, benim eski talebem. Benim evladım gibidir. Berke de, Ertuğrul da öyle. Berke'nin durumu iyiye gidiyor. Yarın oynayacak gibi. Altay da 10 güne kadar takımla çalışmalara başlayacak.

LÖW SORUSUNA YANIT

Oyuncuların seviyesini en yükseğe nasıl çıkarırız bunun için uğraşıyorum. Sezon sonu için bir şey yok. Konuşmadık da. Ben Fenerbahçeliyim. Kulübüm için en doğru yolu buluruz.

"DÖRTLÜ TAKTİK SİSTEMİNE GEÇTİK"

Sezon başından beri Vitor hocanın (Pereira) transferleri kendi sistemine göre yapıldı. Dörtlü sisteme geçtik, dörtlü sistemde oynayacak oyuncularımız var.

"ALTYAPIDAN DA OYUNCULAR GELECEK"

Altyapıda tanıdığım, bildiğim genç ve yetenekli oyuncularımız var. Onlarla çalışmayı seven bir hocayım. Alt yapının sorumlusu Tahir hocamızla sürekli görüşüyoruz. Yeri zamanı gelince oynamaları için onları ufak ufak adapte etmeye çalışacağım.

"SON 20 YIIN EN İYİSİYDİ"

Biz kurşunlandığımız sene sezonu ikinci bitirdik. İyi bir takımımız vardı. O günkü istatistikler son 20 yılın en iyi istatistikleriydi. O oyuncular gittikten sonra birçok transfer yapıldı ama olmadı.

"EKSİKLER DÖNÜNCE FARKLI OLACAĞIZ"

Oyun felsefem pozitif futbol üzerinedir. Bu işler zamanla birlikte oynayarak olacak. Onları yönlendirmeye çalışıyorum. Antalya maçında savunmayı iyi yaptık, hücumda iyi değildik ama 7-8 oyuncumuz yoktu. Onlar geri gelince farklı olacağız.