Fenerbahçe'deki tarihi başarısızlık sonrası istifaya davet edilen Ali Koç'tan flaş karar! Seçime gidecek mi?

2 YIL DAHA GÖREV SÜRESİ BULUNUYOR

Bu sayede 2022-23 sezonuna güçlü bir teknik adam ve iyi bir kadro ile girilecek, şampiyonluk hedefi için mücadele başlayacak. Bu sezonun ardından 2 yıl daha görev süresi bulunan başkan Koç'un hedefi, bu iki yıl içinde şampiyonluk sevinci yaşamak ve kongreye bu şekilde gitmek...



İMZA HAREKETLİLİĞİ

Başkan Koç'un olağanüstü kongreye gitmek istememesi sonrası muhalefet de hareketlilik başladı. Milliyet'te yer alan habere göre, kulübün bir an önce seçime gidebilmesi için kongre üyelerinden imza toplanmaya başlanacağı öğrenildi.

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