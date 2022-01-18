Fenerbahçe'deki tarihi başarısızlık sonrası istifaya davet edilen Ali Koç'tan flaş karar! Seçime gidecek mi?

Fenerbahçe'de alınan mağlubiyetlerin ve kötü gidişin faturasını teknik adamlara kesen Başkan Ali Koç son olarak Teknik Direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmış ve takımı sezon sonuna kadar göreve İsmail Kartal'a getirmişti. Ancak Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çıktığı ilk maçta da umut vaad etmedi.
YÖNETİME BÜYÜK TEPKİLER
Bu sebeple zirve yarışında liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un tam 17 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de futbolcular ve yönetim sert eleştirilere hedef oluyor.
2018-19 sezonundan bu yana görevde olan Başkan Koç ve yönetimi, bu sezon da şampiyonluk hedefinden uzak kaldı. Bunun yanı sıra sürekli değişen teknik adamlar, etkisiz futbol ve istikrarsızlık sonrası tepki çok büyük oldu.
TARAFTAR İSTİFAYA DAVET EDİYOR
Son dönemde neredeyse her maçta taraftar, yönetimi ve başkanı istifaya çağırıyor. Ayrıca birçok dernek, taraftar platformu ve camianın önde gelen isimleri de benzer görüşleri ifade ediyor.