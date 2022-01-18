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    • Spor
    • 18.01.2022 12:40
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    • 18.01.2022 12:50
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    Fenerbahçe'deki tarihi başarısızlık sonrası istifaya davet edilen Ali Koç'tan flaş karar! Seçime gidecek mi?

    Fenerbahçe'de son dönemde Spor Toto Süper Lig ve Avrupa kupalarında alınan başarısız sonuçların ardından neredeyse her maçta taraftar, yönetimi ve başkanı istifaya çağırıyor. Bunun yanı sıra, birçok dernek, taraftar platformu ve camianın önde gelen isimleri de benzer görüşleri ifade ediyor. Gelen son dakika haberlerine göre, sarı lacivertli takımda olağanüstü kongre çağrılarının ardından Başkan Ali Koç kararını verdi. Öte yandan kulübün bir an önce seçime gidebilmesi için kongre üyelerinden imza toplanmaya başlanacağı öğrenildi.

    İstifa edecek mi? Ali Koç’ta flaş karar

    Fenerbahçe'de alınan mağlubiyetlerin ve kötü gidişin faturasını teknik adamlara kesen Başkan Ali Koç son olarak Teknik Direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmış ve takımı sezon sonuna kadar göreve İsmail Kartal'a getirmişti. Ancak Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çıktığı ilk maçta da umut vaad etmedi.



    YÖNETİME BÜYÜK TEPKİLER
    Bu sebeple zirve yarışında liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un tam 17 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de futbolcular ve yönetim sert eleştirilere hedef oluyor.


    2018-19 sezonundan bu yana görevde olan Başkan Koç ve yönetimi, bu sezon da şampiyonluk hedefinden uzak kaldı. Bunun yanı sıra sürekli değişen teknik adamlar, etkisiz futbol ve istikrarsızlık sonrası tepki çok büyük oldu.

    TARAFTAR İSTİFAYA DAVET EDİYOR
    Son dönemde neredeyse her maçta taraftar, yönetimi ve başkanı istifaya çağırıyor. Ayrıca birçok dernek, taraftar platformu ve camianın önde gelen isimleri de benzer görüşleri ifade ediyor.



        ALİ KOÇ SEÇİME GİDECEK Mİ?
        Başkanın en azından olağanüstü kongreye gidip güven tazelemesi gerektiğini belirtiyor. Ancak Başkan Ali Koç, bu baskılara ve taleplere rağmen görev süresini tamamlamadan seçime gitmeyi düşünmüyor.

        İLK HEDEF LÖW'Ü TAKIMIN BAŞINA GETİRMEK
        Yeni sezon hazırlıkları için yurtdışında temaslarda bulunan Koç'un ilk hedefi, Joachim Löw'ü takımın başına getirmek... Löw ya da yakın kalibredeki bir teknik adamın göreve gelmesi, camiadaki tepkileri azaltacak ve zaman kazandıracak.

        2 YIL DAHA GÖREV SÜRESİ BULUNUYOR
        Bu sayede 2022-23 sezonuna güçlü bir teknik adam ve iyi bir kadro ile girilecek, şampiyonluk hedefi için mücadele başlayacak. Bu sezonun ardından 2 yıl daha görev süresi bulunan başkan Koç'un hedefi, bu iki yıl içinde şampiyonluk sevinci yaşamak ve kongreye bu şekilde gitmek...

        İMZA HAREKETLİLİĞİ
        Başkan Koç'un olağanüstü kongreye gitmek istememesi sonrası muhalefet de hareketlilik başladı. Milliyet'te yer alan habere göre, kulübün bir an önce seçime gidebilmesi için kongre üyelerinden imza toplanmaya başlanacağı öğrenildi.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'deki tarihi başarısızlık sonrası istifaya davet edilen Ali Koç'tan flaş karar! Seçime gidecek mi?
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