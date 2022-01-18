Burak Elmas’tan teklif alan Albert Riera Fatih Terim'den izin istedi: Aslolan Galatasaray’dır

Riera'nın Elmas'tan teklif aldıktan sonra, Fatih Terim'le görüştüğü de ortaya çıktı. Yaşanan gelişmeleri dikkate alan İspanyol hocanın, kendisi için çok değerli olduğunu her fırsatta dile getirdiği Terim'i kırmamak adına böyle bir hamlede bulunduğu belirlendi.