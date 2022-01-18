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    • Spor
    • 18.01.2022 16:13
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    • 18.01.2022 16:28
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    Burak Elmas’tan teklif alan Albert Riera Fatih Terim'den izin istedi: Aslolan Galatasaray’dır

    Galatasaray haberleri... Albert Riera, Aslan'a dönmeden önce Burak Elmas’ın teklifini ne cevap vermesi gerektiğini Fatih Terim’e sordu. Terim’in onayını alan İspanyol, Domenec Torrent’in ekibine dahil oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | “Aslolan Galatasaray” yanıtını aldı!

    Galatasaray'ın eski yıldızlarından ve yardımcı antrenörlerinden Albert Riera da Domenec Torrent'in ekibine dahil oldu. İspanyol hoca bugün Florya'daki sabah idmanında yer aldı.

    Geçtiğimiz yıl Fatih Terim'in ekibinde görev yapan ve sezon başında lisans eğitimi için Galatasaray'la yollarını ayıran Riera, Başkan Burak Elmas'ın çabaları sonrasında yuvaya döndü.

    Riera'nın Elmas'tan teklif aldıktan sonra, Fatih Terim'le görüştüğü de ortaya çıktı. Yaşanan gelişmeleri dikkate alan İspanyol hocanın, kendisi için çok değerli olduğunu her fırsatta dile getirdiği Terim'i kırmamak adına böyle bir hamlede bulunduğu belirlendi.

        Aldığı teklifi Terim'e danışan Riera'nın, "Her zaman söyledim, aslolan Galatasaray'dır. Hem senin kariyerin hem de Galatasaray için bu teklifi kabul etmelisin" yanıtını aldığı öğrenildi.

        Bu görüşme sonrası Başkan Elmas'la görüşerek teklifi kabul etitğini böyleyen Albert Riera bu sabah yeni görevine resmen başladı.

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