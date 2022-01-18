Burak Elmas’tan teklif alan Albert Riera Fatih Terim'den izin istedi: Aslolan Galatasaray’dır

Galatasaray'ın eski yıldızlarından ve yardımcı antrenörlerinden Albert Riera da Domenec Torrent'in ekibine dahil oldu. İspanyol hoca bugün Florya'daki sabah idmanında yer aldı.
Geçtiğimiz yıl Fatih Terim'in ekibinde görev yapan ve sezon başında lisans eğitimi için Galatasaray'la yollarını ayıran Riera, Başkan Burak Elmas'ın çabaları sonrasında yuvaya döndü.
Riera'nın Elmas'tan teklif aldıktan sonra, Fatih Terim'le görüştüğü de ortaya çıktı. Yaşanan gelişmeleri dikkate alan İspanyol hocanın, kendisi için çok değerli olduğunu her fırsatta dile getirdiği Terim'i kırmamak adına böyle bir hamlede bulunduğu belirlendi.