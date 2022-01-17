Sınır dışı edilen Novak Djokovic'e büyük şok: Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek

Aşı karşıtı olarak bilinen tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Djokovic'in, Kovid-19 aşısı olması durumunda daha erken dönme olasılığının olduğunu belirten Başbakan Morrison, "Yani, üç yıllık bir süreyi kapsıyor ancak doğru koşullarda geri dönmesi için bir fırsat var ve bu o zaman düşünülecek." ifadelerini kullandı.

"AVUSTRALYA'YA GELMEYE ÇALIŞANLARIN YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARINA UYMALARI GEREKİR"

İçişleri Bakanı Karen Andrews, Djokovic'in gelecekte "zorlayıcı bir nedeni" olması halinde bunun dikkate alınacağını ancak bu aşamada bunları konuşmanın "tamamen varsayım" olduğunu kaydetti.