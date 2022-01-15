Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'e bir şok daha! Yeniden mültecilerin tutulduğu otele yerleştirildi

Vizesinin iptaline karşı avukatları aracılığıyla Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'ne başvuran Djokovic'in davası, daha yetkili bir mahkeme olan Avustralya Federal Mahkemesi'ne sevk edilmişti.

DURUŞMA 3 HAKİMLE YAPILIRSA TEMYİZ YOLU KAPANIYOR

Federal Mahkeme Yargıcı David O'Callaghan'ın, duruşmanın tek bir yargıç tarafından mı yoksa üç yargıçtan oluşan bir heyetle mi ele alınacağına karar vermeye çalıştığı bildirildi.

Yasaya göre, duruşmanın üç yargıçla yapılması durumunda, çıkacak karar için temyiz yolu kapanıyor.

Djokovic'in avukatları yazılı savunma taslaklarını gün ortasına kadar sunmayı kabul ederken, Bakan Hawke'yi temsil eden avukatların yazılı cevaplarını bu gece 22.00'ye kadar mahkemeye vermeleri gerekiyor.

Ünlü tenisçinin avukatları, Hawke'nin, Djokovic'in aşı karşıtı bir toplumun sembolü olarak görüldüğü gerekçesiyle vizesini iptal ettiğini ileri sürdü.