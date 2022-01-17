Galatasaray'da sezonun hayal kırıklığı Halil Dervişoğlu! 3.5 ayda sadece 1 gol





Bu sezon Süper Lig'de hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamayan 22 yaşındaki futbolcu son olarak Hatayspor maçında ilk 11'de oynadı. Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'in yokluğunda kadrodaki tek forvet olarak kalan Halil'in kötü futboluna yeni teknik direktör Domenec Torrent de tahammül edemedi. İspanyol hoca, kulübede forvet olmamasına karşın 58. dakikada genç futbolcuyu oyundan almak zorunda kaldı.