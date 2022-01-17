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    • 17.01.2022 11:20
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    • 17.01.2022 11:37
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    Galatasaray'da sezonun hayal kırıklığı Halil Dervişoğlu! 3.5 ayda sadece 1 gol

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bu sezon aldığı başarısız performanslarla şampiyonluk yarışından uzak kalan Galatasaray'da sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi de Halil Dervişoğlu oldu. Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan Halil Dervişoğlu, 21 maçta sadece 3 gol atabildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber | Sezonun hayal kırıklığı! 3.5 ayda sadece 1 gol

    Hatayspor yenilgisi sonrası düşme hattıyla arasında sadece 6 puan fark kalan Galatasaray'da sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi Halil Dervişoğlu oldu... Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olacakken Sarı-Kırmızılı yönetimin son dakika hamlesiyle Florya'nın yolunu tutan milli futbolcu beklentilerin çok altında kaldı.



    Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta sadece 3 gol atabilen Halil Dervişoğlu, son 3.5 ayda Süper Lig'de rakip ağları sadece 1 kez sarsabildi.



    Genç forvet 3 Ekim'de oynanan Rizespor maçı ile dün oynanan Hatayspor maçı arasında geçen süreçte sadece 4 Aralık'ta Altay karşısında gol bulabildi. 3.5 aylık periyotta görev yaptığı 14 maçta 765 dakika sahada kalan Halil Dervişoğlu gol yollarında çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.



        Bu sezon Süper Lig'de hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamayan 22 yaşındaki futbolcu son olarak Hatayspor maçında ilk 11'de oynadı. Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'in yokluğunda kadrodaki tek forvet olarak kalan Halil'in kötü futboluna yeni teknik direktör Domenec Torrent de tahammül edemedi. İspanyol hoca, kulübede forvet olmamasına karşın 58. dakikada genç futbolcuyu oyundan almak zorunda kaldı.



        Sezon sonunda Galatasaray ile Brentford arasındaki kiralık sözleşmesi sona erecek. Eğer sezonun kalan bölümünde bir mucize yaşanmazsa Halil Dervişoğlu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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