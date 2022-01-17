Galatasaray'da sezonun hayal kırıklığı Halil Dervişoğlu! 3.5 ayda sadece 1 gol

Hatayspor yenilgisi sonrası düşme hattıyla arasında sadece 6 puan fark kalan Galatasaray'da sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi Halil Dervişoğlu oldu... Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olacakken Sarı-Kırmızılı yönetimin son dakika hamlesiyle Florya'nın yolunu tutan milli futbolcu beklentilerin çok altında kaldı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta sadece 3 gol atabilen Halil Dervişoğlu, son 3.5 ayda Süper Lig'de rakip ağları sadece 1 kez sarsabildi.
Genç forvet 3 Ekim'de oynanan Rizespor maçı ile dün oynanan Hatayspor maçı arasında geçen süreçte sadece 4 Aralık'ta Altay karşısında gol bulabildi. 3.5 aylık periyotta görev yaptığı 14 maçta 765 dakika sahada kalan Halil Dervişoğlu gol yollarında çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.