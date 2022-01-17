Özel Haber I Galatasaray'da kaleci arayışı sürüyor! Agustin Federico Marchesin liste başında





4 kez Portekiz Kupası'nda kaleyi koruyabilen Marchesin'in Portekiz kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 8 kez Arjantin Milli Takımı'nda görev yapan Marchesin'in güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.



Teknik direktör Torrent'in oyun planını sahaya en iyi şekilde yansıtmak için mutlaka pas yeteneği yüksek bir kaleci istediği ve bu nedenle Agustin Federico Marchesin'in tercih nedeni olduğu da gelen bilgiler arasında.