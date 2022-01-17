Özel Haber I Galatasaray'da kaleci arayışı sürüyor! Agustin Federico Marchesin liste başında

Teknik direktör Domenec Torrent'in raporu sonrasında düğmeye basan Sarı-Kırmızılılar ilk olarak rotasını Fransa'ya çevirmişti. Yönetim, PSG formasını giyen Sergio Rico ile temas sağlamıştı. Başta Mallorca olmak üzere 3-4 takımdan daha teklif alan İspanyol file bekçisiyle ilgili görüşmeler devam ediyor.
İspanyol basınına göre Mallorca ile imza aşamasına gelen Rico, Galatasaray'ın teklifi sonrası U dönüşü yaptı. 28 yaşındaki kaleci, Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynamasından dolayı İstanbul'a gelmeye sıcak bakmaya başladı. Ancak Rico'nun kız arkadaşı Alba Silva'nın İspanya'ya dönmek istediği ve bu nedenle tecrübeli kalecinin kafasının karışık olduğu belirtiliyor.
Galatasaray yönetimi yaşanan tüm bu gelişmeler sonrasında B planını belirledi. Sarı-Kırmızılılar, Porto formasını giyen Agustin Federico Marchesin'i listesine ekledi.