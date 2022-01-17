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    • Spor
    • 17.01.2022 18:04
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    • 17.01.2022 18:14
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    Özel Haber... Galatasaray tersten tarih yazıyor! Penaltı atışlarında dikkat çeken istatistik

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da kötü gidişat penaltı atışlarına da yansıdı. Sarı kırmızılılar penaltı atışlarındaki isabet oranıyla tarihi adeta tersten tazıyor. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Galatasaray tersten tarih yazıyor!

    İstatistiklerde dibi gören Galatasaray, penaltı atışlarındaki isabet oranıyla tarihi tersten yazıyor.

    Sarı-Kırmızılılar, son oynadığı Hatayspor maçında Van Aanholt'un ayağından penaltı vuruşundan yararlanamadı.

    EN KÖTÜ PENALTI İSTATİSTİĞİ GALATASARAY'A AİT
    Süper Lig'de son 8 sezonda en kötü penaltı istatistiği Galatasaray'a ait… Galatasaray yüzde 25 başarı oranı ile penaltı kullanıyor.

    İkinci sırada ise 2019 yılındaki Bursaspor yer alıyor. Yeşil-Beyazlılar, o sezon 6 penaltının 2'sini golle sonuçlandırdı. Yüzde 33'lük oran yakaladı.

    Üçüncü sırada 2021 yılının Başakşehir'i var. İstanbul ekibi o sezon 8 penaltının sadece 3'ünde başarı sağladı. Yüzde 38'lik oran tutturdu.

        2019 yılındaki Aytemiz Alanyaspor, 10 penaltının 4'ünde çerçeveyi tutturdu. Akdeniz ekibi yüzde 40'ı buldu.

        Trabzonspor, 2016 sezonnuda 7 penaltının 3'ünde baarı sağladı ve yüzde 43'lük oran yakaladı. Onu 2015 yılının Akhisarspor'u takip etti. 2 penaltıdan 1'ini golle sonuçlandırdı ve yüzde 50'yi gördü.

        Süper Lig'de penaltıların genel gole çevirme oranı ise yüzde 80 olurken Galatasaray bu oranın bir hayli altında kaldı.
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