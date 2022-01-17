Özel Haber... Galatasaray tersten tarih yazıyor! Penaltı atışlarında dikkat çeken istatistik

İstatistiklerde dibi gören Galatasaray, penaltı atışlarındaki isabet oranıyla tarihi tersten yazıyor.
Sarı-Kırmızılılar, son oynadığı Hatayspor maçında Van Aanholt'un ayağından penaltı vuruşundan yararlanamadı.
EN KÖTÜ PENALTI İSTATİSTİĞİ GALATASARAY'A AİT
Süper Lig'de son 8 sezonda en kötü penaltı istatistiği Galatasaray'a ait… Galatasaray yüzde 25 başarı oranı ile penaltı kullanıyor.
İkinci sırada ise 2019 yılındaki Bursaspor yer alıyor. Yeşil-Beyazlılar, o sezon 6 penaltının 2'sini golle sonuçlandırdı. Yüzde 33'lük oran yakaladı.
Üçüncü sırada 2021 yılının Başakşehir'i var. İstanbul ekibi o sezon 8 penaltının sadece 3'ünde başarı sağladı. Yüzde 38'lik oran tutturdu.