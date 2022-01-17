Özel Haber... Galatasaray tersten tarih yazıyor! Penaltı atışlarında dikkat çeken istatistik

Trabzonspor, 2016 sezonnuda 7 penaltının 3'ünde baarı sağladı ve yüzde 43'lük oran yakaladı. Onu 2015 yılının Akhisarspor'u takip etti. 2 penaltıdan 1'ini golle sonuçlandırdı ve yüzde 50'yi gördü.

Süper Lig'de penaltıların genel gole çevirme oranı ise yüzde 80 olurken Galatasaray bu oranın bir hayli altında kaldı.