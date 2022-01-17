Fransa'nın yıldızı: Cengiz Ünder! Olimpik Marsilya taraftarına teşekkür etti

Takımının konuk ettiği Lille ile 1-1 berabere kaldığı 16 Ocak'ta oynanan lig maçında da ağları sarsan Cengiz Ünder, bu karşılaşma için yaptığı değerlendirmede ise "Maç için gerçekten çok üzgünüm. Galibiyete gerçekten çok yakındık. Şimdi önümüzdeki maça odaklanma zamanı." mesajını paylaştı.