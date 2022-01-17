Fransa'nın yıldızı: Cengiz Ünder! Olimpik Marsilya taraftarına teşekkür etti

Olimpik Marsilya'nın 20. haftada Bordeaux'yu 1-0 yendiği 7 Ocak'ta oynanan maçta karşılaşmanın tek golüne imza atan ve takımının rakibi karşısında 1977 yılından sonra deplasmanda ilk kez kazanmasını sağlayan 24 yaşındaki oyuncuyu, tribünler unutmadı.
"BU TARİHİ ZAFER İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Olimpik Marsilya taraftarı, sonraki lig maçı öncesi tribünden açtığı pankartta, Cengiz Ünder'in soyadına ve kalp içerisinde Türk bayrağına yer vererek, "Bu tarihi zafer için tebrikler ve teşekkürler." mesajını yazdı.
CENGİZ ÜNDER: KOREOGRAFİYİ UNUTMAYACAĞIM
Cengiz Ünder ise sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maç öncesinde sahaya çıktığımda tribünde gördüğüm koreografiyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve ben ailem için son dakikaya kadar savaşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.