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    • 17.01.2022 14:53
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    • 17.01.2022 15:00
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    Son dakika Trabzonspor haberleri... 3 büyüklerden büyük hüsran! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı toplasan Trabzonspor etmiyor!

    Son dakika Trabzonspor haberleri... Spot Toto Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor ezeli rakiplerine tarihi bir puan farkı atmış durumda. Bordo-Mavililer ezeli rakiplerinden Fenerbahçe’ye 17, Beşiktaş’a 18, Galatasaray’a ise 22 puan fark atmış durumda. Üstelik 3 büyüklerin averajı toplandığında Trabzonspor’un yarısı bile etmiyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr

    Türk futbolu, Süper Lig tarihinin en ilginç sezonlarından birisini yaşıyor. 21 hafta sonunda 50 puanı bulunan lider Trabzonspor adım adım şampiyonluğa giderken, 3 büyükler tarihin en büyük hüsranlarından birisiyle karşı karşıya…

    Bordo-Mavililer ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 17, Beşiktaş'a 18, Galatasaray'a ise 22 puan fark atmış durumda. Üstelik 3 büyüklerin averajı toplandığında Trabzonspor'un yarısı bile etmiyor.

    38 gol atıp 15 gol yiyen Trabzonspor şu anda 23 averajla bu alanda Süper Lig'in en iyisi. Beşiktaş'ın 3, Fenerbahçe'nin de 7 averajı var. Galatasaray ise eksi 2 averaja sahip. 3 büyük takımın averajı toplandığında 8 yapıyor. Bu da Trabzonspor'un averajının neredeyse 3'te biri yapıyor.

        Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ayrıca toplam 21 kez mağlup olarak tarihin en kötü performansının altına imzasını atmış durumda. Bordo-Mavililer ise 21 maçta sadece 1 kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

        Üstelik 3 büyükler sezon başında transfer için kasasından çok büyük paraları çıkarmıştı.

        Galatasaray 46,4 milyon Euro, Fenerbahçe 34,5 milyon Euro, Beşiktaş ise 55 milyon Euro'luk yükümlülüğün altına girmişti. Tam anlamıyla borç batağında olan 3 büyükler, harcanan bu büyük rakamlara rağmen Trabzonspor'dan toplam 58 puan fark yemiş durumda.

        İlk kez aynı sezon içinde teknik direktör değişikliği yapan 3 büyükler hem saha içinde hem de saha dışında çok büyük sorunlarla boğuşuyor.

        Trabzonspor ise attığı planlı ve akıllı adımlarla hem saha içinde hem de saha dışında ezeli rakiplerine adeta ders veriyor.
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