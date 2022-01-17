Son dakika Trabzonspor haberleri... 3 büyüklerden büyük hüsran! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı toplasan Trabzonspor etmiyor!

Türk futbolu, Süper Lig tarihinin en ilginç sezonlarından birisini yaşıyor. 21 hafta sonunda 50 puanı bulunan lider Trabzonspor adım adım şampiyonluğa giderken, 3 büyükler tarihin en büyük hüsranlarından birisiyle karşı karşıya…
Bordo-Mavililer ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 17, Beşiktaş'a 18, Galatasaray'a ise 22 puan fark atmış durumda. Üstelik 3 büyüklerin averajı toplandığında Trabzonspor'un yarısı bile etmiyor.
38 gol atıp 15 gol yiyen Trabzonspor şu anda 23 averajla bu alanda Süper Lig'in en iyisi. Beşiktaş'ın 3, Fenerbahçe'nin de 7 averajı var. Galatasaray ise eksi 2 averaja sahip. 3 büyük takımın averajı toplandığında 8 yapıyor. Bu da Trabzonspor'un averajının neredeyse 3'te biri yapıyor.