Son dakika Trabzonspor haberleri... 3 büyüklerden büyük hüsran! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı toplasan Trabzonspor etmiyor!

Galatasaray 46,4 milyon Euro, Fenerbahçe 34,5 milyon Euro, Beşiktaş ise 55 milyon Euro'luk yükümlülüğün altına girmişti. Tam anlamıyla borç batağında olan 3 büyükler, harcanan bu büyük rakamlara rağmen Trabzonspor'dan toplam 58 puan fark yemiş durumda.

İlk kez aynı sezon içinde teknik direktör değişikliği yapan 3 büyükler hem saha içinde hem de saha dışında çok büyük sorunlarla boğuşuyor.