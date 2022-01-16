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    Sivas’ta 3 puan arayan Fırtına 1 puana razı oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, bu sonuçla puanını 50 yaptı. Sivasspor ise 30 puana ulaştı.

    Karla karışık 1 puan

    Süper Lig lideri Trabzonspor zorlu Sivasspor deplasmanından 1 puan çıkardı. Karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle 1-1 berabere bitti... 20. dakikada Sivasspor golü buldu. Uğurcan Çakır ceza sahası içinde topu elinden kaçırdı. Kale önünde Hüseyin Türkmen'e de çarpan top Leke James'in önüne düştü. Yıldız futbolcu topu boş kaleye yuvarlamayı başardı: 1-0.

    VİTOR HUGO'DAN MÜTHİŞ ASİST
    Trabzonspor yediği golden sonra çabuk toparlandı. 24. dakikada Vitor Hugo'nun müthiş pasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, ceza sahası içine girdikten sonra topu Ali Şaşal'ın altından ağlarla buluşturdu: 1-1. Maçın ilk yarısı beraberlikle tamamlandı.

    YUSUF ERDOĞAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI
    51'de Hamsik'in plase vuruşu az farkla dışarı çıktı. 56'da Ahmet Oğuz'un 30 metreden sert şutunu Uğurcan mükemmel kurtardı. 73'te ceza sahası içine girdikten sonra kaleci karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan, topu kalecinin üzerinden aşırttı. Ağlara giden topu çizgiden Camara çıkardı. Maç berabere sonuçlandı.

    SON 3 MAÇTA 4 PUAN KAYBI
    Süper Lig'de oynadığı son 3 maçında 4 puan kaybeden Trabzonspor (2 beraberlik 1 galibiyet), önceki 11 karşılaşmada yaşadığı puan kaybı miktarını geride bıraktı. Bordo- Mavililer, ilk yarının son haftasında evinde medipol Başakşehir'e puan kaptırmıştı.

    SİVAS'TAN GEÇİT YOK!
    Sivasspor, Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya lider olarak giren takımları konuk ettiği son 5 karşılaşmayı kaybetmedi.

    METE KALKAVAN'DAN ÇILDIRTAN KARAR!
    Sivassporlu Henrique, dünkü maçın ilk yarısında Trabzonsporlu Peres'in yüzüne tekme attı. Ancak hakem Mete Kalkavan bu pozisyonda kart çıkarmadı. Bu karar, Trabzon taraftarını çileden çıkardı.

    ABDULLAH AVCI'YA DESTEK
    Trabzonspor dün kırmızı kart gören Abdullah Avcı'ya yaptığı "Abdullah Avcı demek, sonsuz saygı ve güven demek" paylaşımı ile destek verdi.

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    Haberler Spor Sivas’ta 3 puan arayan Fırtına 1 puana razı oldu
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