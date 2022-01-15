Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde 20 hafta sonunda 49 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde lider durumda bulunan bordo-mavililer, 8. sıradaki Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

11'LER BELLİ OLDU

SİVASSPOR: Ali, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Erdoğan, Kerem, Henrique, James

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Ömür, Visca, Cornelius

Bordo-mavililer ile Sivasspor, Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 31 maçta Fırtına'nın 15, Yiğido'nun biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un 45 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi.