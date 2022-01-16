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    • Spor
    • 16.01.2022 16:31
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    • 16.01.2022 16:31
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    Özel Haber I Fenerbahçe'de transferlere fren! İkinci Caulker vakası istenmiyor

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon başında transfer edilen Steven Caulker’ın kendisinden sonra göreve gelen teknik direktör Vitor Pereira tarafından istenmemesi üzerine büyük şok yaşayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın geçici olarak göreve getirilmesine rağmen ara transferde bu yüzden adımlarını ağır atıyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Fenerbahçe’de transferlere fren!

    Yönetim, sezon sonu Kartal'ın yerine gelecek olan teknik direktörün alınacak isimleri istememe ihtimalini göz önüne alarak bu konuda ikinci Caulker vakasını yaşamak istemiyor.



    Teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'nin ara transfer döneminin resmen başlamasına rağmen bu konuda henüz somut adımlar atmamasının ardındaki sebep belli oldu.



    Sezon başında henüz bir teknik adamla anlaşmadan yönetiminin inisiyatifi ile transfer edilen Steven Caulker'ın takımın başına getirilen Vitor Pereira tarafından istenmemesi ve İngiliz stoperin maça çıkamadan Gaziantep FK'ya kiralanmasının Fenerbahçe yönetiminde panik yarattığı ve transfer için gelecek sezon takımı çalıştıracak hocanın netleşmesinin beklendiği öğrenildi.

        3 yıllık sözleşme imzalanan Caulker'ın maaşının bir kısmının ödenerek kiralanmasıyla maddi açıdan zarara uğrayan Sarı-Lacivertliler'in bu yüzden yoğurdu üfleyerek yediği ve İsmail Kartal'ın yerine sezon sonu göreve gelecek olan teknik direktörün devre arasında alınması muhtemel oyuncularla yola devam etmeme ihtimali sebebiyle transferde aceleci olmayacağı belirtiliyor.

        Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin transferde somut adımlar atılmasa da scout ekibiyle takviye yapılacak olan bölgeler için görüşmeler yaptığı ve bazı isimlerin belirlendiği öne sürülüyor.

        Önümüzdeki sezon için Joachim Löw ve Jorge Jesus'la görüşmelerini sürdüren başkan Ali Koç'un bu isimlerden biriyle transfer döneminin bitmeden anlaşılması halinde ise takviye çalışmalarına hız verebileceği konuşuluyor.
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