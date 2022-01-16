Özel Haber I Fenerbahçe'de transferlere fren! İkinci Caulker vakası istenmiyor

3 yıllık sözleşme imzalanan Caulker'ın maaşının bir kısmının ödenerek kiralanmasıyla maddi açıdan zarara uğrayan Sarı-Lacivertliler'in bu yüzden yoğurdu üfleyerek yediği ve İsmail Kartal'ın yerine sezon sonu göreve gelecek olan teknik direktörün devre arasında alınması muhtemel oyuncularla yola devam etmeme ihtimali sebebiyle transferde aceleci olmayacağı belirtiliyor.

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin transferde somut adımlar atılmasa da scout ekibiyle takviye yapılacak olan bölgeler için görüşmeler yaptığı ve bazı isimlerin belirlendiği öne sürülüyor.

Önümüzdeki sezon için Joachim Löw ve Jorge Jesus'la görüşmelerini sürdüren başkan Ali Koç'un bu isimlerden biriyle transfer döneminin bitmeden anlaşılması halinde ise takviye çalışmalarına hız verebileceği konuşuluyor.