Özel Haber I Fenerbahçe'de transferlere fren! İkinci Caulker vakası istenmiyor

Yönetim, sezon sonu Kartal'ın yerine gelecek olan teknik direktörün alınacak isimleri istememe ihtimalini göz önüne alarak bu konuda ikinci Caulker vakasını yaşamak istemiyor.
Teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'nin ara transfer döneminin resmen başlamasına rağmen bu konuda henüz somut adımlar atmamasının ardındaki sebep belli oldu.
Sezon başında henüz bir teknik adamla anlaşmadan yönetiminin inisiyatifi ile transfer edilen Steven Caulker'ın takımın başına getirilen Vitor Pereira tarafından istenmemesi ve İngiliz stoperin maça çıkamadan Gaziantep FK'ya kiralanmasının Fenerbahçe yönetiminde panik yarattığı ve transfer için gelecek sezon takımı çalıştıracak hocanın netleşmesinin beklendiği öğrenildi.