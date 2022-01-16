Hatayspor - Galatasaray | CANLI SKOR İZLE

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
HATAYSPOR - GALATASARAY | CANLI
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in ilk sınavına çıkacağı kritik maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
HATAYSPOR - GALATASARAY | 11'LER
HATAYSPOR: Abdullah, Sadık, Fatih, Falette, Bülent, Sackey, Saint-Louis, Muhammed, Lobzhanidze, Kamara, Diouf. (Muhtemel)
GALATASARAY: : İsmail, Boey, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Halil.
Ligde geride kalan 20 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 27 puanla haftaya 12. sırada girdi.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde sezona iyi başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan bordo-beyazlı takım ise 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Hatay temsilcisi, 32 puanla 21. hafta öncesi 6. sırada yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
TORRENT İLK MAÇINA ÇIKACAK
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk maçına çıkacak.
Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra sözleşme imzalanan 59 yaşındaki İspanyol teknik adam, Galatasaray'ın başındaki ilk sınavını Hatayspor deplasmanında verecek.